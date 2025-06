Moto, il talento cosentino Fabio D’Andrea torna in pista per il Trofeo del Mediterraneo 2025

- Advertisement -

COSENZA – Dopo aver ottenuto l’ultima vittoria nel Trofeo del Mediterraneodel 2024 di motociclimo – con un primo posto nella categoria due Tempi 125 – il pilota Fabio D’Andrea, calabrese originario di Cosenza, si appresta a partecipare anche alla stagione 2025. La storica competizione di motociclismo che riunisce le migliori rappresentative nazionali non professionistiche, organizzata in diverse tappe, include gare per diverse classi di moto. Anche quest’anno la competizione si svolgerà all’Autodromo del Levante a Binetto, alle porte di Bari, e D’Andrea sarà nuovamente in pista con il supporto del Team GC, guidato da Gennaro Citarella, che ha confermato il suo sostegno tecnico consolidato nel corso degli anni. Quest’anno sono previsti due round a Binetto, con la prima tappa che si è tenuta dal 7 al 9 marzo e la seconda che si terrà a novembre.

La decisione di partecipare al nuovo campionato deriva dalla passione che da sempre anima D’Andrea, rafforzata dagli incontri con aziende sponsor e dagli amici che lo supportano da lungo tempo, elemento imprescindibile e fondamentale nel suo percorso sportivo e motivazionale.

Per la stagione 2025, una delle principali novità riguarda l’ampliamento della partecipazione: oltre alla presenza nella classe 2 Tempi, D’Andrea gareggerà anche nelle categorie 600 e 1000 4 Tempi. Questa scelta testimonia la sua volontà di affrontare nuove sfide e di dimostrare la propria versatilità nel mondo delle competizioni motoristiche ma, soprattutto, di portare alta la bandiera della Calabria nei campionati nazionali.