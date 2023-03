Montescuro, concluso il campionato nazionale di Sci dell’Aeronautica militare

LORICA – Tre giorni di intense gare presso la Lorica Ski Area per il campionato nazionale di Sci Alpino dell’Aeronautica Militare. Sono stati 33 i militari provenienti da tutti i Reparti d’Italia opportunamente divisi in diverse categorie quali “Veterans”, “Senior” e “Ladies, che si sono sfidati sulle piste innevate dell’Appennino calabrese. Dopo la prova dei materiali e nel sopralluogo delle piste, i partecipanti hanno dato spazio ad un sano agonismo sfidandosi nello Slalom Speciale, disciplina che richiede un alto tasso tecnico, ed al venerdì nello Slalom Gigante dove il saper far scorrere gli sci risulta essere determinante per la vittoria. A testimonianza dell’ottimo livello della competizione, per l’organizzazione delle gare sono stati osservati tutti i criteri previste dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per le gare di Sci Alpino.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella disciplina Veterans sono stati il Luogotenente Affinito ed il 1°Lgt Riglietti, mentre il Graduato Aiutante Croce ed il Maresciallo di 3^ Classe Vignoli hanno trionfato rispettivamente nelle categorie Senior e Ladies.

Al termine delle gare, durante la cerimonia di premiazione il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio Comandante del Comando Scuole 3^/Regione Aerea, ha commentato l’evento aggiungendo che “la cornice della Sila ha consentito lo svolgimento della competizione in un contesto paesaggistico di assoluto rilievo. Il personale organizzatore ha saputo coniugare l’attenzione che da sempre la Forza Armata ha per l’ambiente con le esigenze di carattere sportivo legate alle preparazione e svolgimento delle gare di slalom”.

Per la prima volta infatti, la manifestazione si è svolta al Sud dopo che le precedenti edizioni erano state organizzate sulle Dolomiti nella località di Dobbiaco. Organizzatrice dell’evento è stato il Comando Scuole delle 3^ Regione Aerea che ha individuato il nel Distaccamento Aeronautico Montescuro l’ Ente idoneo ad ospitare l’evento. Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate. Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.