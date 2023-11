Mazzocchi sul derby: vogliamo fare bene. Gol nel recupero? Anche prima, purché porti punti

COSENZA – Il derby si avvicina e le due squadre, dopo qualche giorno di sosta, continuano la preparazione in vista del match di domenica pomeriggio. Al Ceravolo, quindi, ritorna un derby decisamente atteso, ma si tratta anche di una tappa nel campionato di due squadre, sia il Cosenza, che il Catanzaro, che stanno facendo bene.

“Finora abbiamo fatto un buon percorso – ha detto l’attaccante del Cosenza, Simone Mazzocchi – In alcune situazioni potevamo fare meglio soprattutto a livello di atteggiamento in qualche partita. Il campionato comunque non è facile. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo per cercare di vincere tutte le partite, ma non è così facile”.

Capitolo derby, Mazzocchi ha precisato che anche i giocatori sono carichi: “Ci teniamo tanto anche noi, non solo i tifosi – ha sottolineato il giocatore – Anche per continuare questo percorso. Vogliamo fare bene”. Lo stesso attaccante è stato uno dei protagonisti della stagione: due suoi gol, nei minuti di recupero, hanno permesso alla squadra di pareggiare contro il Sudtirol al San Vito Marulla e di vincere a Pisa. In tanti sognano un gol decisivo nel recupero del derby: “Farlo prima non sarebbe male. L’importante è che io o chiunque lo faccia, basta che regali punti ed emozioni alla squadra“.

Mazzocchi ha agito, finora, in posizione esterna, ma anche anche in una più centrale. Sulla sua posizione il dibattito è aperto: “Decide il mister dove mettermi in campo – ha detto l’attaccante – Io sono a disposizione e cerco di fare sempre il mio massimo. Io devo dare una mano alla squadra in qualsiasi ruolo”.

Per lui è il primo derby contro il Catanzaro; una sfida la cui importanza è abbastanza chiara: “Non lo conosco, ma sto iniziando a conoscerlo. Anche perché si parla solo di questo ormai da tempo. Non solo in questi giorni, ma da mesi. I tifosi sono carichi e noi vogliamo arrivarci nel migliore dei modi per portare a casa la vittoria”.