COSENZA – Massimo Zilli terminerà la stagione a Ferrara. L’attaccante friulano è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Cosenza alla Spal in serie C, dove potrà giocare certamente con più continuità rispetto alle ultime stagioni con la maglia rossoblu dove ha sempre trovato poco spazio.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con diritto di riscatto, del calciatore Massimo Zilli, classe 2002, alla Società SPAL. Zilli, che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Lazio, è approdato poi al Cosenza collezionando 46 presenze e 22 reti con la formazione Primavera rossoblù. Le sue prestazioni lo hanno portato a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra con la quale è sceso in campo 47 volte, tra Campionato e Coppa Italia, siglando due reti e fornendo due assist. A Massimo l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi”.