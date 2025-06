Marco Tenuta conquista il podio nell’Hyrox Pro e brilla a Rimini tra 11mila partecipanti

- Advertisement -

RENDE – Rimini ha ospitato un evento sportivo di risonanza internazionale, l’Hyrox, che ha visto la partecipazione di ben 11mila atleti. Tra questi, ha brillato il calabrese Marco Tenuta, capace di salire sul terzo gradino del podio nella categoria 16-29 della divisione Hyrox Pro, la massima espressione di questa disciplina, in coppia con il compagno Matteo Quadarella. Un risultato eccezionale che accende i riflettori non solo sull’atleta, ma anche sullo sviluppo di questo sport innovativo nella regione.

Hyrox, la gara che testa ogni atleta

Hyrox si sta affermando come una vera e propria sfida globale nel mondo del fitness. Il format è lo stesso in ogni parte del mondo, garantendo una competizione equa e trasparente. Ogni concorrente è testato in ogni aspetto delle prestazioni atletiche, il tutto all’interno di impressionanti spazi al coperto che ricreano un’atmosfera simile a quella di uno stadio. La gara è strutturata su un percorso ripetuto otto volte: si inizia con una corsa di 1 km, seguita da un movimento di fitness funzionale. Hyrox offre diverse divisioni per permettere a tutti di partecipare: Hyrox Pro dedicata agli atleti più esperti, presenta pesi più gravosi per un’esperienza estremamente impegnativa. Hyrox Open è la gara standard Hyrox, pensata per essere impegnativa ma comunque realizzabile da un pubblico più ampio.

Il trionfo di Marco Tenuta: un segnale per la Calabria

Marco Tenuta, atleta calabrese, ha gareggiato nella divisione Hyrox Pro, la serie massima, e ha conquistato un piazzamento di assoluto prestigio: il terzo posto nella categoria d’età 16-29 in coppia con il compagno Matteo Quadarella, considerata una delle più competitive. Un successo che dimostra il livello di preparazione e dedizione allo sforzo. I tempi di Marco Tenuta a Rimini 2025 parlano chiaro: HYROX PRO SINGLE MAN: 1 ora, 8 minuti e 48 secondi; HYROX PRO DOUBLE MAN: 57 minuti e 22 secondi (con il compagno Matteo Quadarella). Questo straordinario risultato non solo premia il talento e la costanza di Tenuta, ma pone anche l’attenzione sulla Calabria come fucina di talenti in sport emergenti.

La crescita di Hyrox e il ruolo della Wolf Gym

Il successo di Marco Tenuta è anche il frutto di un lavoro di squadra. L’atleta si allena presso la Wolf Gym di Rende, sotto la guida del coach Salvatore Caligiuri. Questo evidenzia l’importanza di strutture e professionisti qualificati per lo sviluppo di discipline come Hyrox, che richiedono preparazione specifica e un approccio olistico all’allenamento. La partecipazione di 11mila atleti a Rimini conferma la crescente popolarità di Hyrox, un movimento globale che sta ridefinendo il concetto di fitness agonistico.