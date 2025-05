L’ultima al Marulla in serie B del Cosenza si chiude con una sconfitta. Il Cesena vince 1-0

- Advertisement -

COSENZA – Con la matematica retrocessione in Serie C, l’ultima in cadetteria del Cosenza al “Marulla”, disputata davanti pochi e irriducibili tifosi, termina con l’ennesima sconfitta. Finisce 1 a 0 per il Cesena in una partita che a inizio primo tempo è stata sospesa per due volte a causa della contestazione dei tifosi rossoblu contro il patron Guarascio (presente al suo solito posto) che hanno lanciato dall’esterno dello stadio alcuni razzi finiti sul terreno di gioco e che hanno portato ad uno stop di 9 minuti complessivi. Poi la gara è ripresa senza più sospensioni.

Per la cronaca, in una sfida dove solo i bianconeri di Mignani lottavano ancora per centrare l’obiettivo dei play-off, vittoria arrivata con la rete al 12′ del primo tempo di Simone Bastoni, lesto ad avventarsi su un pallone in area dopo un batti e ribatti e a fulminare Micai con un sinistro angolato. Cosenza pericoloso in una sola occasione con un diagonale di Artistico deviato in angolo da Klinsmann.

Nel secondo tempo, fatta eccezione per una bella parata di Vettorel, subentrato all’infortunato Micai, sulla conclusione di Cristian Shpendi, e un destro di Rizzo Pinna fuori di poco, la partita si trascina al 95′ tra sbadigli, tanta noia e la contestazione dei pochi intimi a sqaudra e società. Martedì 13 il Cosenza saluterà definitivamente la Serie B dopo sette stagioni consecutive, chiudendo questa disgraziata stagione nell’ultimo match in programma a La Spezia, rinviata il giorno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco.

—————————————————————————————

COSENZA CALCIO (3-5-2): Micai (57′ Vettorel); Sgarbi, Hristov, Dalle Mura; Cimino (57′ Ciervo), Kourfalidis (79′ Cruz), Gargiulo, Kouan, Ricci (67′ D’Orazio); Rizzo Pinna, Artistico (57′ Novello)

Panchina: Vettorel, Baldi, Venturi, Caporale, Ricciardi, Contiero, Charlys, Cruz, D’Orazio, Ciervo, Fumagalli

Allenatore: Massimiliano Alvini

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (88′ Adamo), Francesconi, Calò (72′ Mendicino), Saric (65′ Berti), Celia; Bastoni (46′ Antonucci), Shpendi (88′ Donnarumma)

Panchina: Pisseri, Siano, Piacentini, Pieraccini, Donnarumma, Adamo, Mendicino, Berti, Tavsan, Antonucci, La Gumina, Coveri

Allenatore: Michele Mignani

Arbitro: Signor Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti: Signori Marco Ricci di Firenze ed Eugenio Scarpa di Collegno

IV Uomo: Signor Fabrizio Pacella di Roma 2

SALA VAR: Var signor Luigi Nasca di Bari, AVAR signor Matteo Gariglio di Pinerolo

Ammoniti: Saric (CE), Sgarbi (CS), Francesconi (CE)

Espulsi:

Angoli: 7-2

Recupero: 9′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata umida a Cosenza con una temperatura di circa 15 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Stadio deserto, presenti poco meno di 300 spettatori compresi i 115 tifosi del Cesena sistemati nel settore ospiti