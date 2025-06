Licenza Marulla, Caruso “solo per squadra e città”. Scalise “si sta facendo l’impossibile per definire la cessione”

- Advertisement -

COSENZA – Come scritto in un nostro precedente articolo c’è il via libera del Comune all’uso dello Stadio Marulla da parte del Cosenza Calcio. Licenza fondamentale per poter completare l’inscrizione della sqaudra alla Serie C entro il prossimo 6 giugno. Il Sindaco Franz Caruso, che ha incontrato a Palazzo dei Bruzi la dottoressa Rita Rachele Scalise, amministratore del Cosenza Calcio, ha poi spiegato la scelta e di cosa è emerso dall’incontro.

“Autorizzazione del Marulla concessa senza riserve”

«Facendo seguito ad una espressa sua richiesta – ha detto il Sindaco Franz Caruso – ho incontrato questa mattina a Palazzo dei Bruzi la dottoressa Scalise. Si è trattato di un incontro istituzionale, formale, e che si è svolto per come mi aspettavo. Ci siamo limitati a discutere della licenza di utilizzo dello stadio per il prossimo campionato di serie C. Un’autorizzazione che ho concesso, senza riserva alcuna, per la città e per la squadra della città. Io non farò mai nulla – ha ribadito Franz Caruso – che possa pregiudicare la squadra rispetto al cammino che noi vogliamo che la stessa compia».

“Il mio auspicio è che vendiate chiudendo questa parentesi buia”

«Rilasceremo, con i nostri uffici, la licenza per l’uso del “San Vito-Marulla” e continuerò a sostenere che lo Stadio debba essere utilizzato dalla nostra squadra. La compagine societaria attualmente è questa, ma l’auspicio è che possa cambiare». E il Sindaco lo ha rimarcato a chiare lettere all’amministratore del Cosenza calcio. «Il mio auspicio è che vendiate, per chiudere una parentesi buia di una vicenda che onestamente non pensavo potesse essere gestita in questo modo e per come la società l’ha gestita».

Scalise: “fatto l’impossibile per la B. Anche per cedere la società”

La dottoressa Scalise, dal canto suo, ha sottolineato al sindaco che «la società appartiene a un gruppo e che da parte della società è stato fatto l’impossibile, anche dal punto di vista finanziario, per mantenere la squadra in serie B, così come si sta facendo l’impossibile per definire le trattative di cessione della compagine societaria. Ma la società – ha sottolineato, infine – come tutte le società di calcio, è una società privata e i tempi per queste procedure non sono velocissimi».

Caruso: il nome Cosenza rende la squadra patrimonio della città

Prima di chiudere il breve incontro il Sindaco Franz Caruso, ricordando l’atteggiamento di grande disponibilità nei confronti della società che amministra il Cosenza calcio, ha rimarcato di non essere mai entrato in 3 anni nelle questioni societarie e di non aver mai fatto invasioni di campo. «C’è una piccola particolarità, niente affatto trascurabile – ha ribadito Franz Caruso – ed è questa: che la squadra si chiama Cosenza ed è proprio questo che rende la squadra patrimonio della città dal punto di vista sportivo. Io credo che chi gestisce una squadra di calcio importante come la nostra e che porta il nome della città abbia qualche dovere in più nei confronti della città, dei tifosi e dell’Amministrazione della città, in modo particolare del Sindaco.

“Anche dalla provincia sollecitazioni per cedere la società”

«Purtroppo, con rammarico devo dire che questa sensibilità non c’è stata ed è per questo che mi auguro che si proceda ad una cessione della società, affinché si creino le condizioni per una pacificazione tra la squadra, la città e la provincia, anche perché in questo momento particolare, le quotidiane sollecitazioni mi arrivano proprio dalla provincia e non solo dai tifosi, ma anche dalla gente comune» ha concluso il sindaco.