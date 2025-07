Le cifre per Gennaro Tutino. La Samp dovrà pagare “solo” 1,2 milioni. I restanti 1,7 nei prossimi 2 anni

- Advertisement -

COSENZA – Da Genova, sponda Sampdoria, non ci sarebbe nessun caso Tutino come riportato da un articolo del Secolo XIX che svela gli accordi fatti dalla Sampdoria con il Cosenza per la cessione dell’attaccante. I blucerchiati non dovrebbe sborsare l’intera cifra di 2,7 milioni di euro entro il 31 luglio. La notizia, riportata nelle scorse ore sia dalla Gazzetta dello Sport che dal Corriere dello Sport, sulle difficoltà economiche della Sampdoria, aveva acceso un faro anche sul contratto relativo alla vendita di Gennaro Tutino dal Cosenza ai liguri che, dovendo far fronte a diversi impegni economici, potevano far cambiare lo status quo dell’accordo tra le parti.

Gli accordi per la cessione di Gennaro Tutino alla Sampdoria

Nell’articolo dello storico quotidiano di Genova, viene spiegato che l’attaccante napoletano rientra tra i giocatori il cui acquisto è diventato obbligatorio da parte dei blucerchiati che lo devono riscattare dai rossoblù per una cifra di 2,7 milioni di euro. Ma non tutta la cifrà dovrà essere versata entro fine mese “Entro il 31 luglio la Samp dovrà pagare o garantire per la stanza di compensazione gli importi previsti per tutti gli obblighi di riscatto (circa 9 milioni)”. Per Tutino in particolare, gli accordi prevedono che nel 2025 vengano corrisposti al Cosenza “solo” 1,2 milioni di euro mentre i restanti 1,7 spalmati nei prossimi due anni. Quindi nessun problema con il pagamento della prima tranche che arriverà entro il 31 luglio.

Se così fossero gli accordi del contratto, e non c’è motivo di dubitarne vista la fonte, i rossoblù non avrebbero fatto proprio un grande “affare” nella cessione del recordman di reti con la maglia del Cosenza in serie B (20 goal) e arrivato secondo nella classifica dei goleador della cadetteria nella stagione 2023/2024.