L’ambizioso progetto del Cosenza Calcio: realizzare un Museo rossoblu del calcio cittadino

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha un progetto ambizioso: realizzare un Museo del calcio cittadino. La volontà della Società, che si appresta a celebrare i 110 anni di storia, è quella di mettere a disposizione degli sportivi, dei tifosi e di tutti i visitatori un luogo che raccolga i ricordi dello sport più amato in città.

L’esposizione permanente di trofei, cimeli, maglie, fotografie e altri oggetti diventerà un punto di riferimento per tutti gli appassionati dei colori rossoblù e un luogo utile a promuovere la cultura dello sport. Per realizzare questo progetto serve la collaborazione di tutti. La Società sta svolgendo un’operazione di ricerca e di raccolta dei cimeli alla quale ognuno può partecipare entrando a far parte del progetto museale. Ci rivolgiamo ai tifosi, ai collezionisti, così come agli atleti, allenatori, dirigenti e giornalisti che hanno vissuto la storia del Cosenza, affinché partecipino alla creazione del Museo contribuendo a mantenere viva la memoria e a tramandarla alle giovani generazioni e a quelle future. Per ogni segnalazione o per effettuare una donazione la mail dedicata è museo@cosenzacalcio.club