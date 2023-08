La sfida all’ex Viali apre il campionato del Cosenza. In un Marulla ‘infuocato’ la prima con l’Ascoli

COSENZA – Sono passati due mesi e mezzo dall’infuocata gara del ‘Rigamonti’ e dal colpo di testa di Meroni che, al minuto 94′, ha sancito l’incredibile salvezza del Cosenza, arrivata al culmine dell’ennesimo campionato di sofferenza. Da quel 1 giugno è successo un po’ di tutto. Il Brescia, spedito in C proprio dai lupi, è pronto a tornare in cadetteria dalla porta di servizio, vista l’esclusione della Reggina.

Cosenza Ascoli: Viali contro il suo recente passato

Il tecnico William Viali, arrivato il 2 novembre al posto dell’esonerato Dionigi, e alla sua prima esperienza su una panchina di Serie B, è riuscito nell’impresa di guidare i suoi ragazzi alla salvezza, nonostante lo scetticismo iniziale e un Cosenza malinconicamente all’ultimo posto in classifica. Ma la sua avventura con il Cosenza si è interrotta all’indomani della salvezza. Dopo aver ringraziato la città per quella che lui stesso ha definito “da allenatore del Cosenza, la più importante ed emozionante esperienza mai vissuta” ha accettato l’offerta dell’Ascoli. Ma per un curioso scherzo del destino la prima giornata di campionato metterà una davanti all’altra la nuova squadra del tecnico di Vaprio d’Adda, nel milanese, a quella che è stata casa sua fino ai primi di giugno. Cosenza Ascoli è la prima giornata uscita fuori dal sorteggio dei calendari.

Fabio Caserta: un mastino alla guida del Cosenza

Cosenza che nel frattempo, dopo aver prolungato il rapporto per un altro anno con il DS Gemmi, ha affidato le redini della panchina al grintoso Fabio Caserta, in cerca di riscatto dopo la negativa esperienza al Benevento. Il tecnico di Melito di Porto Salvo sembra aver dato già un volto al suo nuovo Cosenza che ha mostrato un modo di giocare assolutamente diverso rispetto all’andazzo degli ultimi anni. Caserta ha trovato un gruppo già strutturato, che ha visto dal mercato l’arrivo della punta di diamante Gennaro Tutino, tornato nella squadra che lo ha lanciato, le riconferme di Micai in porta, di Praszelik a centrocampo, dell’esterno Manuel Marras e gli inserimenti dei nuovi volti: Mazzocchi, Zuccon, Fontanarosa e Crepi. Il mercato, che chiuderà il 31 agosto dovrebbe portare quegli elementi che mancano per completare l’organico: fatta per il difensore Pippo Sgarbi (svincolato dal Perugia) ufficializzato ieri. Si sarebbe sbloccata anche la trattativa con il Benevento per portare in rossoblu Viviani mentre resta aperta (anche se più difficile) la pista che porterebbe all’acquisizione di Improta sempre dal Benevento.

Stasera la prima in un Marulla gremito

La speranza per tutti i tifosi è quella di non dover più soffrire come accaduto negli ultimi anni e di vedere in campo un Cosenza bello e che faccia divertire. I quasi 12mila del Marulla hanno applaudito convintamente i lupi al termine del match contro il Sassuolo, perso si per 5 a 2 ma concluso 2 a 2 nei tempi regolamentari al termine di una bellissima partita giocata a viso aperto. Squadra alta e propositiva, pressing a tutto campo e voglia di trovare sempre la via della rete. Stasera, contro l’Ascoli, si apre il sesto campionato consecutivo in serie B del Cosenza che sarà spinto dai suoi tifosi pronti ad assiepare le gradinate del Marulla che si presenterà con l’abito buono.