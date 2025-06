La Russa: «Gattuso ct? Non è simbolo del calcio italiano». La replica: «spero di fargli cambiare idea»

- Advertisement -

COSENZA – Scoppiano già le prime polemiche su Gennaro Gattuso nuovo ct della Nazionale di calcio italiana. L’allenatore di origini cosentine pare che non sia molto gradito al presidente del Senato.

Al Gr parlamento Ignazio La Russa aveva detto Gattuso non rappresenta un simbolo del calcio italiano “semmai lo è Buffon, e lo sono Totti e Del Piero. Il nostro non è il calcio dei Ringhio ma dei Rivera, Baggio, Del Piero, Zenga. Ecco, perché non Zenga?”.

La seconda carica dello Stato aveva anche fatto sapere di aver espresso le sue perplessità su Rino Gattuso al presidente della Figc Gabriele Gravina. In ogni caso, ha poi fatto gli auguri a Ringhio sottolineando che non si può “piangere sul latte versato”.

“Con La Russa non voglio fare alcuna polemica”

“Spero solo di fargli cambiare idea, di portare l’Italia al Mondiale per fargliela cambiare”: lo ha detto Rino Gattuso, nuovo ct azzurro, dopo che il presidente del Senato aveva commentato la sua nomina sottolineando di non essere d’accordo che sia un ‘simbolo’ del calcio italiano.