La resa di Alvini: “tanta amarezza, c’è poco da parlare. Dispiace per la città, per la squadra e i tifosi”

- Advertisement -

SALERNO – Il Cosenza sta mestamente salutando la Serie B. La matematica potrebbe arrivare già nel match del 1 maggio contro il Bari. Le residue (e piccolissime) speranze di centrare almeno i play-out sono evaporate sul terreno dell’Arechi, dove è arrivata una sconfitta pesante nel risultato e dove il Cosenza ha mostrato ancora una volta tutti quelli che sono i suoi limiti tecnici, mentali e caratteriali. I rossoblu, dopo un primo tempo giocato almeno alla pari, sono letteralmente usciti dal campo dopo aver subito la rete dell’uno a zero sulla papera di Micai, anche se il tecnico Alvini assolve il portiere del Cosenza “non sono sue le responsabilità sul primo gol, è un grande portiere e la responsabilità è di tutti noi. Forse avrà vista il pallone all’ultimo“.

Alvini nel dopo gara evidenzia, però, proprio quello che è stato un copione costante di tutto il campionato: “abbiamo fatto un primo tempo di buon livello. Nella ripresa abbiamo preso goal su una palla ferma e lì siamo usciti dalla partita. Questo è un difetto che purtroppo non sono riuscito a migliorare. Potevamo reagire, è successo altre volte. Abbiamo poi subito altri 2 goal dove si poteva fare meglio. C’è poco da dire oggi – aggiunge il tecnico – dispiace per la città, per i calciatori, per la squadra per i tifosi e anche per la società. In questo momento c’è tanta amarezza e dispiace per tutti. Questa è una sconfitta pesante e c’è solamente da prenderne atto della partita e parlare poco“.

Chiusura sulla penalizzazione di 4 punti che anche il Tar ha confermato: “è tutto l’anno che siamo con un -4 in classifica. La partita però si è svolta in un altro modo in campo e devo analizzare solo quello. Altre dinamiche, in questo momento, lasciano il tempo che trovano. Come ho detto dispiace davvero tanto per come è andata”.