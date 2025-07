- Advertisement -

COSENZA – La Pirossigeno Cosenza Basket ha completato con successo l’iscrizione al Campionato di Serie D 2025/2026. La formazione rossoblù, guidata da coach Manu Gallo, affronterà un torneo regionale definito dagli addetti ai lavori “estremamente avvincente e competitivo”, con 11 squadre in gara tra cui spiccano realtà storiche e nuove promesse del basket calabrese. Claudio Carofiglio, direttore generale del club, ha evidenziato il significato strategico del traguardo: “L’iscrizione ufficiale non è un punto di arrivo, ma la conferma della sostenibilità del nostro modello. Abbiamo lavorato con precisione per garantire alla squadra tutte le condizioni per esprimersi al meglio, nel rispetto dei parametri federali e della pianificazione economica. Questo risultato premia l’impegno di tutta la società”.

ECCO LA SERIE D 2025/2026

Il percorso della Pirossigeno si articolerà in un girone unico che vedrà confrontarsi:

ADF Lamezia

Bagnara Basket

Belvedere Basket

Botteghelle Basket Reggio Calabria

CCB Academy Catanzaro

Lumaka Reggio Calabria

Nuovo Basket Soverato

Pallacanestro Viola Reggio Calabria

Scuola Basket Viola Reggio Calabria

Vis Reggio Calabria

Oltre naturalmente alla nostra Pirossigeno Cosenza, in rappresentanza del capoluogo bruzio. “Un campionato che sarà una festa della pallacanestro regionale – ha commentato il team manager Davide Durantini –. Affronteremo società con grande tradizione e realtà più giovani. La concentrazione geografica creerà derby infuocati e un livello tecnico omogeneo, dove ogni partita sarà un test decisivo”.

LA PREPARAZIONE: COACH GALLO GIÀ AL LAVORO

Coach Manu Gallo, alla guida della squadra rossoblù, sta già studiano l’avvio della preparazione atletica e tattica: “L’iscrizione ufficiale è il primo step di un percorso che vogliamo costruire giorno per giorno – ha dichiarato Gallo –. Studieremo ogni avversario con rispetto, ma concentrandoci sulla nostra identità: ritmo elevato, difesa aggressiva e un gruppo che sappia fare della coesione il suo punto di forza. I tifosi vedranno una squadra orgogliosa e battagliera”.

LA PROSPETTIVA ISTITUZIONALE

Fabio Lorenzi, direttore sportivo rossoblù e dirigente Fip regionale, ha sottolineato il valore strategico dell’iscrizione: “Questo campionato rappresenta un salto di qualità per l’intero movimento calabrese. La densità di squadre competitive in un’area circoscritta crea un ecosistema ideale per far emergere giovani talenti e consolidare il basket del territorio. Come Fip, abbiamo lavorato per garantire un torneo equilibrato e tecnicamente valido. Come Pirossigeno, siamo pronti a interpretarne ogni sfida con l’approccio che ci distingue: competenza agonistica e attenzione alla crescita umana dei nostri atleti”.

LA SFIDA: DAR VOCE A COSENZA

In un torneo dominato dalle rappresentanti reggine (6 squadre su 11), la Pirossigeno si candida a portare alto il nome del capoluogo: “Siamo l’unica realtà cosentina – ha sottolineato il vicepresidente Gaetano Piro –. Un’opportunità per riaccendere l’orgoglio cittadino. Il PalaPirossigeno diventerà una fortezza, e contiamo su una calorosa presenza dei tifosi fin dal primo tap-off”. Nelle prossime settimane, sarà disponibile il calendario. La prima giornata di campionato dovrebbe essere prevista per la fine di settembre.