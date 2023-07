La grinta e l’entusiasmo di Fabio Caserta: «Cosenza piazza importante, voglio una squadra aggressiva»

COSENZA – Gremita la sala stampa intitolata a Bergamini per la presentazione del nuovo tecnico rossoblu, Fabio Caserta, che guiderà il Cosenza nel prossimo campionato di Serie B. Caserta è apparso entusiasta ed emozionato ed ha spiegato «è bastata una telefonata e un incontro per dire ‘Sì’, perché c’era voglia da tutte e due le parti di lavorare insieme».

Il direttore sportivo Gemmi e l’allenatore Caserta, guardano al prossimo futuro del Cosenza, una piazza ambita: «Quest’anno ho avuto dei feedback positivi da parte di diversi tecnici. La piazza di Cosenza piace molto di più. Abbiamo scelto Caserta – ha spiegato il Ds rossoblu – perché é stato entusiasta ed aveva una grande voglia di venire qui. A lui auguro un grande un bocca a lupo».

Il nuovo allenatore del Cosenza, che prende il posto di William Viali, si è detto convinto della sua scelta: «avevo altre richieste ma ho scelto Cosenza con grande entusiasmo e voglia di ripartire. Sono pronto a dare tutto e ripagare la fiducia della società con il lavoro. Quando si viene da un esonero e rimani fuori per diverso tempo – ha spiegato – non vedi l’ora di rimetterti in gioco. Sono stati momenti difficili e non vedo l’ora di iniziare e fare il massimo per questa, che so essere una piazza stupenda. Mi manca molto il campo e sono pronto».

Sul fronte calciatori «sappiamo dove intervenire sulla rosa e come. Dobbiamo trattenere i calciatori più importanti ma riguardo all’aspetto di mercato sono valutazioni che faremo con il direttore e il presidente. Eugenio Guarascio é un presidente serio e anche questo mi ha aiutato nella scelta. Questa é una società che cresce di anno in anno».

Caserta: «Mantenere la categoria e divertirsi»

Il nuovo allenatore del Cosenza è consapevole che quello di Serie B «è un campionato difficilissimo. L’obiettivo primario é mantenere la categoria e divertirsi. A me piace una squadra aggressiva e propositiva che lotta su tutti i palloni. Avere sempre quell’entusiasmo che ho visto anche in Tv nella gara contro il Brescia. Cose che si vedono solo in poche e blasonate piazze».

Gemmi: «budget superiore rispetto all’anno scorso»

Il direttore sportivo Gemmi, nel suo intervento, ha innanzitutto augurato buon lavoro a Caserta. Incalzato dalle domande il Ds ha poi svelato che «quest'anno il budget messo a disposizione dal presidente Guarascio é superiore a quello dello scorso anno».