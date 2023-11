La Cosenza calcistica celebra Gianni Di Marzio. Chiunque si recherà al Marulla leggerà il suo nome

COSENZA – Tutti ricordano lo striscione “Mai più prigionieri di un sogno” al San Vito-Marulla (allora solo San Vito) divenuto simbolo della promozione del Cosenza in serie B, dopo 24 anni, nella stagione 87-88. In panchina c’era Gianni Di Marzio, allenatore della squadra rossoblù che i tifosi cosentini non hanno mai dimenticato.

D’ora in poi il suo nome lo leggerà chiunque si recherà al San Vito Marulla perché percorrerà “largo Gianni Di Marzio”. Una promessa che era stata fatta dal sindaco Franz Caruso alla famiglia e che oggi viene mantenuta.

“Cosenza è una città che non dimentica – ha detto il figlio Gianluca, presente alla cerimonia insieme alla Mamma – così come Papà non hai mai dimenticato Cosenza nel corso degli anni. Quella promozione è una pagina di storia di questo club. Quella promozione fu qualcosa di unico, c’era una simbiosi incredibile con la città e Papà si sentiva il condottiero. Cosenza ha riconosciuto questa grande passione che lui e la squadra trasmisero in campo per ottenere la promozione dopo 24 anni”.

Un personaggio che ha scritto pagine di storia importanti nel calcio cosentino e che con la città ha mantenuto sempre un legame speciale. “Questo era un impegno che avevamo assunto insieme al sindaco – ha detto il Presidente del Cosenza calcio, Eugenio Guarascio – Siamo riusciti a farlo e lo facciamo con piacere. Perché Gianni Di Marzio ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per il Cosenza calcio“.

“Un uomo che per la città ha dato tanto – ha dichiarato il sindaco, Franz Caruso – Non si possono dimenticare le gesta di quella avventura calcistica che ha regalato a Cosenza la serie cadetta. Un’impresa fatta con capacità tecnica, ma anche con grande amore per la città“.