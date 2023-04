Karatè Tradizionale, a Spezzano Albanese la XII Edizione dei Campionati Italiani Centro Sud

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Sabato 29 e domenica 30 aprile, Spezzano Albanese, ospiterà la XII^ Edizione dei Campionati Italiani Centro Sud di Karatè Tradizionale. L’evento si svolgerà presso il Palasport Comunale, in Via Nazionale e comprenderà tutte le specialità dello stile Shotokan. La manifestazione coinvolgerà centinaia di atleti, direttori tecnici, arbitri, presidenti di giuria ed accompagnatori provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Nel corso degli anni in Calabria, oltre alla valenza sociale, si è registrata una notevole crescita sia tecnica che numerica ed agonistica, tale da portare gli atleti della regione a risultati di rilievo in campo nazionale, consolidati nel tempo. Il Karatè Tradizionale è un’arte nobile, marziale giapponese, basata su principi educativi molto radicati nella formazione della persona nella sua totalità; quali rispetto universale, disciplina e soprattutto non è un’arte violenta ma basata sull’autocontrollo.

In Italia è giunta negli anni ’60 grazie al Maestro giapponese Hiroshi Shirai (X Dan), diffondendosi man mano a macchia d’olio in maniera tale da coinvolgere migliaia di praticanti dal nord al sud Italia e la F.IK.T.A. (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini), con sede a Milano, annovera in Calabria numerose società con un numero cospicuo di iscritti che coinvolge varie fasce di età.

Programma

Prevista l’esibizione degli atleti del Kumitè a squadre: serie “B” Maschile e Femminile – Katà individuale e a squadre e Kumitè individuale e a squadre (serie A Maschile e Femminile) (serie B Maschile e Femminile). Nella giornata di sabato 29 aprile, all’interno del Palasport, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, si terrà il corso nazionale per arbitri. In contemporanea si svolgerà presso l’Hotel San Francesco di Terme di Spezzano, il corso nazionale per presidenti di giuria. Domenica 30 aprile a mezzogiorno, dopo il saluto delle autorità, è prevista l’esibizione dei bambini degli atleti agonisti del Comitato Calabria e a chiudere si esibirà il pluricampione del mondo di tutte le discipline, il M° Silvio Campari allenatore della nazionale di Karatè tradizionale.

L’evento sportivo è organizzato dall’Asd Shotokan Sport Club e dal comitato Fikta Calabria del presidente Domenico Francomano in collaborazione con il M° Antonio Ruscelli, entrambi Maestri (V°Dan) di Kartè, patrocinato dal Comune di Spezzano Albanese ed inserito nel bando regionale concessione contributi manifestazioni sportive-PAC 2014/2020.