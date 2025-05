- Advertisement -

COSENZA – In clima surreale e con un Marulla praticamente deserto, dove a sentirsi sono solo i tifosi ospiti, il Cosenza si concede ancora una piccolissima speranza battendo per uno a zero il Bari, al termine di un match dominato e che poteva finire con ben altro risultato, se solo Artistico non avesse dilapidato due incredibile occasioni per il raddoppio e sbagliato anche un calcio di rigore. Gara decisa dalla prima rete in maglia rossoblu di Gargiulo al 36‘ del primo tempo, bravo a ribadire in rete con un preciso diagonale, un pallone risputato dalla traversa dopo la punizione calciata da Rizzo Pinna. Cosenza che pochi minuti prima aveva colpito anche un palo con Sgarbi.

Nella ripresa il Bari ha una sola nitida occasione con la traversa colpita dal neo entrato Favilli, mentre i rossoblu falliscono con Artisico, subentrato all’infortunato Zilli, un calcio di rigore e almeno 3 nitide occasioni. Finisce con un successo meritato ma che lascia comunque poche illusioni per il Cosenza, chiamato a chiudere dignitosamente il campionato che senza i 4 punti di penalizzazione avrebbe avuto ben altro finale.

Con gli spalti del Marulla praticamente vuoti e i soli cori dei tifosi ospiti, la prima occasione della gara la costruisce il Cosenza al 3′ minuto. Inserimento centrale di Rizzo Pinna che arriva fino al limite dell’aera e conclude con un diagonale che esce di poco. La replica del Bari due minuti dopo: cross in area e destro al volo di Dorval lasciato solo sul secondo palo: pallone un curva Sud. Poi la partita vive una fase di stanca, con un leggero predominio dei rossoblu che provando a sfondare sulle fasce senza successo.

Inzuccata di Sgarbi e pallone sul palo

Per vedere una nuova occasione bisogna arrivare al 22′ quando Gargiulo tenta il jolly con una sventola dai 30′ metri che impegna Radunovic in una doppia parata. Capovolgimento di fronte e assist in area di Falletti per Maggiore che svirgola di sinistro con Micai che fa sua la sfera senza problemi. Al 27′ arriva la prima nitida occasione del primo tempo e la costruisce il Cosenza. Cross dalla destra di Rizzo Pinna per la testa dell’accorrente Sgarbi che colpisce in pieno il palo interno a Radunovic battuto.

Traversa di Rizzo Pinna, poi Gargiulo insacca. Cosenza avanti

Il Cosenza insiste e al 36′ trova il goal del meritato vantaggio con la prima rete in maglia rossoblu di Gargiulo. Parte tutto dalla punizione dai 25 metri di Rizzo Pinna che colpisce la traversa con un destro a giro. Il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone è l’ex centrocampista del Foggia che insacca con un sinistro a incrociare che non lascia scampo a Radunovic.

Artistico si divora il raddoppio, poi calcia alle stelle un calcio di rigore

La ripresa si apre con ben tre cambi da parte del Bari con gli ingressi d Favilli, Benali e Bonfanti mentre il Cosenza si ripresenta con gli stessi 11 della prima frazione, anche se al 51′ MassimoZilli si fa male (probabile stiramento) ed è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto Artistico. Proprio l’attaccante ex Juve Stabia al 54′ si divora in modo incredibile il raddoppio: lanciato in campo aperto verso Radunovic, si allunga goffamente la sfera per la disperazione dei compagni. Passa un minuto e con il Bari tutto riversato in avanti, parte un contropiede micidiale dei rossoblu con Kouan che serve in area Florenzi abbattuto da Falletti: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Artistico che calcia malissimo e spedisce sopra la traversa.

Bari pericoloso con la traversa di Favilli, il Var annulla un rigore

Il Cosenza continua ad attaccare con un destro dalla distanza di Florenzi che si perde sul fondo. Al 62′ arriva anche la prima vera occasione per il Bari con la traversa colpita da Favilli che devia un cross dalla destra di Dorval colpendo la parte interna della trasversale. Al 71′ ancora Cosenza pericoloso con un contropiede 3 contro due malamente gestito da Ricci che appoggia male per Kouan che spedisce sul fondo. Al 74′ episodio da Var con Dalle Mura che abbatte Favilli. In un primo momento il signor Crezzini assegna il calcio di rigore ma il fallo è avvenuto fuori area e il VAR corregge la decisione del direttore di gara. Punizione ribattuta dalla barriera.

Incredibile Artistico: altro clamoroso errore a tu per tu col portiere

Alvini cambia e butta nella mischia Ricciardi, Koufalidis e Mazzocchi mentre il Bari si rende ancora minaccioso con una conclusione di Failli deviata in angolo e, sulla susseguente battuta da corner, con il colpo di testa di Mantovano che termina largo. Nel primo dei 6′ minuti di recupero nuova incredibile occasione fallita da Artistico che ancora una volta si presenta a tu per tu con Radunovic e riesce nuovamente a sbagliare il 2 a 0. Finisce con un successo meritato che forse serve a poco ma che arriva dopo una bella prestazione dei rossoblu.

———————————————————————————————

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mure (84′ Venturi), Hristov; Cimino (72′ Ricciardi), Rizzo Pinna (72′ Mazzocchi), Gargiulo, Ricci; Kouan, Florenzi (71′ Kourfalidis); Zilli

Panchina: Vettorel, Lima, Artistico, Fumagalli, D’Orazio, Ricciardi, Caporale, Cruz, Ciervo, Venturi, Mazzocchi, Kourfalidis

Allenatore: Tortelli/Belmonte

SSC BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Favasuli (66′ Pereiro), Lella, Maiello (46′ Benali), Maggiore (46′ Bonfanti), Dorval; Falletti (58′ Bellomo), Lasagna (46′ Favilli)

Panchina: Pissardo, Maita, Oliveri, Benali, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Obaretin, Favilli

Allenatore: Moreno Longo

Arbitro: Signor Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Signori Luigi Rossi di Rovigo e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria

IV Uomo: Signor Stefano Striamo di Salerno

SALA VAR: Var signor Niccolò Baroni di Firenze, AVAR signor Gianluca Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Ricci (C), Maggiore (B), Dalle Mura (C)

Espulsi:

Angoli: 1-4

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio quasi estivo a Cosenza con una temperatura di circa 30 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Stadio praticamente vuoto con poco meno di 2.000 spettatori, 1.100 dei quali tifosi del Bari sistemati nel settore ospiti.