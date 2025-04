Il Trophy tour passa dalla Calabria e fa tappa anche a Diamante

DIAMANTE (CS) – Diamante, Catanzaro e Reggio Calabria sono le tappe del Trophy Tour in Calabria, ovvero un’iniziativa voluta dalla FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, con la quale si portano in giro nelle regioni la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte dalle nazionali italiane, maschile e femminile, lo scorso anno.

Come detto, la prima tappa è stata in provincia di Cosenza e precisamente a Diamante. “Siamo molto orgogliosi di avere qui nella Casa Comunale questi due trofei – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Mariano Casella – Abbiamo lavorato duramente insieme alla Federazione Italiana per portarli qui a Diamante ed è un motivo d’orgoglio non solo per l’Amministrazione Comunale, ma per la città di Diamante e per tutto il territorio dell’alto terreno cosentino“.

Numerose le istituzioni presenti, fra queste il Rettore dell’Unical Nicola Leone al vertice di un ateneo che punta molto sullo sport.

“L’Università della Calabria è all’avanguardia e pone grande attenzione allo sport, crede nei valori dello sport – ha detto Leone – Abbiamo un bellissimo centro universitario sportivo, tanti campi da tennis anche coperti, l’anno prossimo ne copriremo altri due. La carriera duale che consente a chi pratica attività agonistica di svolgere in parallelo la carriera universitaria. Devo dire che è molto importante che un evento così importante parta da Diamante, questo è un grande riconoscimento per l’Amministrazione Comunale, per un comune che è attento allo sport a 360°, ma soprattutto è un grande riconoscimento per il maestro Gennaro Caselli che ha creato qui un movimento che sforna campioni di livello regionale e anche nazionale”.

Dopo Diamante, trofei a Catanzaro e a Reggio Calabria, a dimostrazione del momento magico che vive oggi il tennis in Italia.

“È un po’ il riassunto di un’annata fantastica che non ha visto solo questi due grandissimi trofei a livello di squadra – ha detto il Consigliere FITP, Joe Lappano – ma che ha visto risultati eccezionali anche nei singolari. Il nostro fortissimo Yannick Sinner è diventato numero uno del mondo dopo aver conquistato ben tre tornei del Grandi Slam e Jasmine Paolini è stata protagonista di due finali a Wimbledon e al Roland Garros. Da ricordare anche i successi storici all’Olimpiade perché mai avevamo conquistato una medaglia d’oro olimpica e il doppio Paolini-Errani è riuscito nell’impresa. E lo stesso Lorenzo Musetti, che adesso è alle porte dei primi dieci giocatori del mondo dopo il grande torneo che ha disputato settimana scorsa, ha conquistato un altrettanto storico bronzo nel singolare maschile e individuale. Facciamo fatica a ricordare tutti i successi del tennis italiano nel 2024. Ed il 2025 si è presentato nella stessa forma”.