Il Tennis internazionale torna in Calabria: il WTA 125 debutta a Rende

RENDE (CS) – La notizia era stata ufficializzata già da mesi ed ora il momento atteso dagli appassionati di tennis calabresi è praticamente arrivato. Da lunedì prossimo inizierà al Chiappetta Sport Village di Rende un torneo WTA 125 di tennis femminile.

Per le persone, che non seguono le vicende di racchette e palline, si tratta di un torneo internazionale, che vede in campo giocatrici professioniste. L’entry list non è ancora del tutto definito, come accade spesso in manifestazioni come queste, ma ciò che è certo è che parteciperanno atlete fra le prime cento giocatrici al mondo.

Il WTA 125, torneo di categoria leggermente inferiore rispetto ai “famosi” 250 che fanno parte del tour e che, spesso, vediamo nelle emittenti televisive nazionali ed internazionali, vedrà ai nastri di partenza 32 giocatrici in singolare, 16 coppie che, invece, parteciperanno al torneo di doppio e sarà dotato di un montepremi di 115 mila dollari.

Si tratta di grande sforzo organizzativo da parte del Chiappetta Sport Village di Rende, ma soprattutto della FITP, Federazione italiana tennis e padel, che hanno favorito il ritorno del tennis internazionale in Calabria. Negli ultimi anni, infatti, la nostra regione ha ospitato alcuni grandi “eventi” come la finale di Fed Cup, oggi BJK Cup, del 2009 che vide l’Italia di Pennetta, Schiavone, ecc… laurearsi campione del mondo al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, o come diverse edizioni del Tennis Europe Junior Master, ancora a Reggio Calabria con in campo i giovanissimi Zverev, Bencic, Rune, Munar, Musetti e tanti altri. Tuttavia un torneo, organizzato interamente in Calabria, mancava da decenni ed ora a Rende si colma questa lacuna.

Il tabellone principale prenderà il via lunedi 29, ma i match del tabellone di qualificazione si svolgeranno domenica 28 settembre. La finale è prevista domenica 5 ottobre.