Sport

Il Tennis internazionale torna in Calabria: il WTA 125 debutta a Rende

A Rende, da lunedì prossimo, al Chiappetta Sport Village prende il via un importante torneo femminile WTA 125

HomeSport
Paolo Talarico
Scritto da Paolo Talarico
Stima lettura: 1 minuti

RENDE (CS) – La notizia era stata ufficializzata già da mesi ed ora il momento atteso dagli appassionati di tennis calabresi è praticamente arrivato. Da lunedì prossimo inizierà al Chiappetta Sport Village di Rende un torneo WTA 125 di tennis femminile.

Per le persone, che non seguono le vicende di racchette e palline, si tratta di un torneo internazionale, che vede in campo giocatrici professioniste. L’entry list non è ancora del tutto definito, come accade spesso in manifestazioni come queste, ma ciò che è certo è che parteciperanno atlete fra le prime cento giocatrici al mondo.

Il WTA 125, torneo di categoria leggermente inferiore rispetto ai “famosi” 250 che fanno parte del tour e che, spesso, vediamo nelle emittenti televisive nazionali ed internazionali, vedrà ai nastri di partenza 32 giocatrici in singolare, 16 coppie che, invece, parteciperanno al torneo di doppio e sarà dotato di un montepremi di 115 mila dollari.

Si tratta di grande sforzo organizzativo da parte del Chiappetta Sport Village di Rende, ma soprattutto della FITP, Federazione italiana tennis e padel, che hanno favorito il ritorno del tennis internazionale in Calabria. Negli ultimi anni, infatti, la nostra regione ha ospitato alcuni grandi “eventi” come la finale di Fed Cup, oggi BJK Cup, del 2009 che vide l’Italia di Pennetta, Schiavone, ecc… laurearsi campione del mondo al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, o come diverse edizioni del Tennis Europe Junior Master, ancora a Reggio Calabria con in campo i giovanissimi Zverev, Bencic, Rune, Munar, Musetti e tanti altri. Tuttavia un torneo, organizzato interamente in Calabria, mancava da decenni ed ora a Rende si colma questa lacuna.

Il tabellone principale prenderà il via lunedi 29, ma i match del tabellone di qualificazione si svolgeranno domenica 28 settembre. La finale è prevista domenica 5 ottobre.

 

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37471Area Urbana22586Cosenza20652Archivio Storico News20456Provincia19944Italia8045In Evidenza7647Magazine3967

Correlati

Carica altri
Paolo Talarico
Altri articoli di Paolo Talarico
Università

Una città nella città, all’Unical si studia anche di notte nella...

RENDE (CS) - Una città nella città: è questa idea della governance dell’Università della Calabria, che sta lavorando per permettere ai giovani, ed anche...
Cosenza

Conte a Cosenza lancia Tridico: “Il miglior candidato possibile per la...

COSENZA - Prima la visita a Rende di una importante realtà imprenditoriale, poi nel pomeriggio l’incontro alla sede del Gruppo territoriale M5S a Cosenza....
Area Urbana

Padre Fedele ed il Cosenza che non c’è più

COSENZA - Non poteva non passare dallo stadio l’ultimo viaggio di Padre Fedele, che è di fatto un pezzo di storia della città. Le giornate...
Calabria

Elezioni regionali: il “caldo” Ferragosto del centrosinistra fra attese, WhatsApp e...

Ferragosto è arrivato, il candidato del centro sinistra calabrese per le prossime elezioni regionali ancora no. L’ideale linea temporale, oltre la quale non si...
Provincia

Altomonte: un festival che guarda ai popoli del Mediterraneo. Stasera la...

ALTOMONTE (CS) - È una rassegna dal respiro sempre più internazionale, il Festival euromediterraneo, che prenderà il via ad Altomonte questa sera con la...
Cosenza

Focolaio di botulino a Diamante, gli aspetti ancora da chiarire e...

COSENZA - In casi come questi più passa il tempo, più si riesce a delineare quanto accaduto. Sui casi di botulino, che potrebbero essere...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA