COSENZA – Accelerata al mercato del Cosenza. Il nome grosso della giornata è quello di Gennario Tutino, pronto a rivestire, a distanza di 4 anni, la maglia della sqaudra con cui ha ottenuto la promozione in Serie B e che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Il calciatore napoletano, fuori oramai dal progetto tecnico dei ducali, ha le valigie in mano e non è mai stata in dubbio la sua volontà di tornare con i rossoblu.

Secondo quanto riportato da TMW, sembra ormai tutto fatto per il suo ritorno a Cosenza in prestito: il Parma ha detto si e l’operazione sarebbe in chiusura in questi minuti, con lo scambio di documenti tra le le due società. Su Tutino era forte l’interesse di Venezia, Catanzaro e Ascoli. Ma la scelta dell’attaccante è sempre stata quella di tornare a Cosenza.

Rossoblu su Di Carmine e Improta

Ma i rossoblu sarebbero molto attivi proprio nel reparto offensivo, vero tallone d’Achille della passata stagione. Oltre all’arrivo oramai quasi certo del giovane attaccante della Lazio Crespi, della punta di proprietà dell’Atalata Mazzocchi (lo scorso Anno Al Sud Tirol) e del giovane centrocapista Federico Zuccon, il DS Gemmi si sarebbe fiondato anche sullo vincolato Samuel Di Carmine e sul centrocampista Impronta lo scorso anno a Benevento e fortemente voluto da Caserta. Trovata la risoluzione del contratto del portiere Matosevic, che torna alla Triestina, il Cosenza deve anche trovare un portiere che faccia da Vice a Micai