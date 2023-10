Il rammarico di Caserta: «sconfitta figlia di episodi, ma la prestazione c’è stata. Tifosi eccezionali»

GENOVA – C’è delusione per un risultato figlio di episodi che hanno premiato la Sampdoria e penalizzato oltremodo il Cosenza. Nelle parole del tecnico Caserta, che ha analizzato la sconfitta per 2 a 0 sul terreno del Marassi, l’analisi di una partita che poteva avere un esito diverso.

«Come tutte le partite – ha spiegato il tecnico – sono sempre gli episodi che decidono le gare. Loro sono stati bravi a sfruttarli per vincere, noi più sfortunati e meno bravi di loro. La squadra ha fatto a mio avviso un ottima gara. Se l’è giocata a viso aperto, ha cercato dal primo all’ultimo minuto di vincerla. Anche dopo il goal abbiamo reagito bene con la traversa di Tutino, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e potevamo fare. Da questo punto di vista non posso rimproverare niente ai ragazzi. Sono contento per la prestazione non del risultato».

Le scelte iniziali? «I se ma non calcio non ci sono – spiega Caserta e quando faccio le scelte sono sempre convinto. Chi ha giocato ed è subentrato ha fatto una grande partita. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro la Sampdoria, una squadra costruita per salire. Dobbiamo partire dalla prestazione che hanno fatto i ragazzi. Abbiamo commesso un fallo che si poteva evitare e il calcio di rigore ha condizionato la gara, la squadra ha comunque reagito e costruito occasione da goal. Purtroppo non siamo stati cinici e fortunati».

Chiusura con i tifosi del Cosenza arrivati in 1.200 a Genova «Voglio fare un applauso ai nostri tifosi per i tanti chilometri che fanno per stare vicino alla squadra. Dopo la sconfitta hanno chiamato i giocatori sotto il loro settore e questo è molto bello. Dispiace perché vorremmo regalare sempre una gioia».