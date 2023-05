Il punto sui playoff NBA 2023

Continuano senza sosta i playoff di NBA, con le semifinali di Eastern e Western Conference, mentre nella nostra Lega A ci si prepara per i quarti di finale. Dopo una regular season che ha visto un testa a testa fino all’ultimo tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, ne è uscita vincente quest’ultima grazie alla differenza punti. Saranno dunque Milano-Pesaro e Bologna-Brindisi gli accoppiamenti delle prime due, che si aggiungono a Venezia-Sassari e Derthona-Trento.

Ma torniamo al basket americano, con i Celtics che, a dispetto delle previsioni iniziali, non sono partiti bene. Dopo il 115-119 di gara 1 hanno saputo trovare il pareggio nella serie in gara 2 con un sontuoso 121-87 per poi trovare anche il vantaggio in gara 3 (102-114). Il pareggio per un punto in gara 4 (116-115) e il successivo sorpasso in gara 5 (103-115) hanno visto i Sixers condurre per 3-2 e complicare non poco il cammino del team di Boston. Scendono dunque le quote sui Celtics vincenti, mentre restano stabili i bonus benvenuto scommesse offerti dai bookmaker con licenza ADM.

I migliori siti scommesse quotano per il mercato Antepost/Vincente Eastern Conference i Philadelphia 76ers a 2.00 seguiti dai Boston Celtics a 3.25, da Miami Heat a 4.50 e New York Knicks a 19.00.

A proposito dei New York Knicks, la vittoria in gara 5 contro i Miami Heat per 112-103 ha consentito alla franchigia di Manhattan di restare a galla e portare la serie a 3-2. Una partita iniziata male ma recuperata prima dell’intervallo lungo per poi allungare nel terzo tempo e chiudere all’ultima sirena.

Per quanto riguarda la Western Conference, invece, Denver Nuggets grandi favoriti e bancati dai bookmakers a 2.15, seguiti da Los Angeles Lakers a 3.00, Golden State Warriors a 6.00 e Phoenix Suns a 8.00.

Nuggets che in gara 5 conducono la serie per 3-2 dopo essersi portati in vantaggio per 2-0. Stesso vantaggio per i Lakers, che in avrebbero potuto chiudere il discorso playoff in gara 5 contro Golden State. Le quote per la vincente NBA 2022-23 vede, dunque, favoriti i Nuggets, bancati a 4.00, seguiti da Philadelphia 76ers (4.50), Celtics (5.00) e LA Lakers (5.00).

Per il team di Denver sarebbe la prima volta nella sua storia. Dopo 56 stagioni della franchigia, di cui 47 in NBA, 10 titoli di Division e quattro finali di conference, questo sembra essere proprio l’anno giusto. Anche Magic Johnson, ex stella dei Lakers, in un recente post su Twitter ha dichiarato di vedere i Nuggets favoriti al titolo NBA, esaltando il lavoro tattico di coach Mike Malone.

“Gli attacchi in transizione dei Nuggets”, si legge sul twit “sono qualcosa di fenomenale, e li rendono una squadra solida e terribilmente efficiente. Jokic si conferma dominante ovunque. Va dato inoltre grande credito a coach Malone, soprattutto per quanto riguarda il lato difensivo”.

Merito di Malone e di un Nikola Jokic in forma strepitosa, capace di trascinare i suoi come nessuno in questo momento. Il serbo dalle mani fredde (come lo ha etichettato Malone) non è il solo a brillare in campo. Insieme a lui Jamal Murray, Michel Porter Jr, Aaron Gordon e Kentavious Caldwell-Pope concludono uno dei quintetti più solidi ed efficaci di questi playoff.