Il pilota cosentino Quintieri stupisce ancora, prossimo test a Cremona nella Formula 4

COSENZA – Il sesto posto in gara, all’esordio. Continua a stupire il 15enne pilota cosentino di kart, Ermanno Quintieri. Il giovanissimo corridore è reduce dal Campionato Italiano Aci Karting sul circuito internazionale di La Conca, in provincia di Lecce. Una gara resa difficile dalle condizioni meteo avverse: la forte pioggia ha impegnato i piloti e reso la pista ai limiti della praticabilità.

Quintieri era all’esordio assoluto nella categoria “P6 KZ2 under 18”. Il pilota cosentino, il più giovane in pista, ha ottenuto un sesto posto che gli ha permesso di raccogliere applausi e consensi degli addetti ai lavori.

Un percorso continuo di crescita per il pilota di kart che il prossimo martedì 27 giugno sosterrà un test a Cremona nella Formula 4: la categoria successiva al karting. In buona sostanza, il primo vero assaggio del mondo delle corse automobilistiche, un passaggio obbligato e obbligatorio per continuare a sognare l’esordio in Formula 1, il vero obiettivo di Ermanno Quintieri.