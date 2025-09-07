HomeSport

Il derby Crotone-Cosenza finisce 0 a 0. Vettorel determinante, il rientrante Ricciardi sfiora il colpaccio

Crotone - Cosenza finisce senza reti. Vettorel determinante nella ripresa nel respingere la conclusione ravvicinata di Perlingieri. Ricciardi sfiora il colpaccio con un esterno che fa la barba al palo

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Lo spettacolo alla fine è stato solo sugli spalti, con gli oltre 700 tifosi del Cosenza e i 6mila e passa dello Scida che hanno assistito al derby tra Crotone e Cosenza che si chiude con un pareggio, così come l’ultima volta che le due squadre si sfidarono nella città di Pitagora. Allora, era il febbraio del 2022 in serie B, finì con un 3 a 3 pirotecnico, mentre oggi arriva un pari senza reti con emozioni (pochine) solo nel secondo tempo. Bene nel Cosenza l’esordio di Langella, apparso già padrone del centrocampo, così’ come il rientro di Ricciardi che ha disputato gli ultimi 30′ minuti di gara. Questa volta menzione per il portiere Vettorel che ha salvato la sua porta con due interventi, uno dei quali salva risultato.

Primo tempo brutto quello allo Scida, con una sola vera occasione creata dai pitagorici, tanti errori e poca qualità con un Cosenza timido e mai al tiro. Nei primi 25 minuti non succede praticamente nulla. Il Crotone prova a fare la gara, mentre la sqaudra di Buscè si limita a difendere la sua trequarti campo, per poi provare qualche ripartenza, ma senza grossi risultati. Bisogna attendere il 28′ per vedere una conclusione in porta: destro di Maggio dal vertice dell’area bloccato a terra da Vettorel. Il Cosenza è tutto nel sinistro ciabattato da fuori area di Mazzocchi, che non inquadra la porta.

Al 34′ il Crotone crea l’unico vero pericolo della prima frazione per la porta del Cosenza, con il sinistro a giro di Zunno dal limite dell’area deviato dal tuffo di Vettorel. Meglio la squadra di Longo, che nel finale, spende anche una card per richiedere un FVS dopo una presunta trattenuta in area di Ferrara su Zunno. Per l’arbitro Gianquinto è tutto regolare. Vettorel è ancora reattivo nel deviare in angolo un tiro-cross velenoso di Maggio mentre Koaun, rischia di beccarsi il secondo giallo dopo un intervento duro su Vinicius.

Nella ripresa Buscè lascia negli spogliatoi proprio il centrocampista ivoriano per Begheldo, mentre Langella per poco non la combina grossa sbagliando al limite un passaggio: pallone regalato a Sandri che conclude sul fondo. Il solito Mazzocchi ci prova con un sinistro dalla distanza, ma è al 57′ che arriva la prima conclusione in porta del Cosenza con un destro sul primo palo di Florenzi deviato in angolo da Merelli. Dall’altra parte Guerra ci prova con un destro su punizione che non sorprende Vettorel. Sul proseguimento dell’azione cross in area e colpo di testa di Cargnelutti da ottima posizione che termina sul fondo. Al 60′ si rivede in campo Ricciardi prende il posto di Cannavò mentre fioccano le ammonizioni in casa Cosenza.

Girandola di cambi da una parte e dall’altra con i rossoblu che calano anche fisicamente. Si arriva al 78′ quando un miracolo di Vettorel evita la capitolazione sul sinistro in diagonale di Perlingieri. L’occasione giusta ce l’ha anche il Cosenza e, proprio con Ricciardi che arriva al limite dell’area e conclude con un esterno a giro, che fa la barba al palo. In pratica è l’ultima occasione di una gara che si chiude con un pareggio, il secondo per il Cosenza che sale a quota 2.

—————————————————————————-

FC CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (84′ Berra), Guerra; Sandri, Vinicius (70′ Gallo); Zunno (70′ Piovanello), Murano (70′ Perlingieri), Maggio (73′ Stronati); Gomez
Panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Gallo, Piovanello, Marazzotti, Berra, Groppelli, Calvano, Perlingieri, Cocetta, Vrenna, Bruno
Allenatore: Moreno Longo

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Langella, Kouan (46′ Begheldo), Contiliano; Florenzi, Cannavò (60′ Ricciardi); Mazzocchi (87′ Achour)
Panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Dalle Mura, D’Orazio, Ricciardi, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Silvestri, Novello
Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Edoardo Gianquinto di Parma
Assistenti: Signori Domenico Russo di Torre Annunziata e Matteo Gentile di Isernia
IV Uomo: Signor Alfredo Iannello di Messina
Football Video Support: Signor Michele Rispoli di Locri

Ammoniti: Kouan (COS), Vinicius (CRO), Cannavò (COS), Dametto (COS), Cimino (COS), Guerra (CRO)
Espulsi: 

Angoli: 4-4
Recupero: 3′ p.t. 4′ s.t.

Note: Pomeriggio estivo e soleggiato a Crotone, con una temperatura di circa 29 gradi. Terreno dell’Ezio Scida in discrete condizioni. Presenti poco più di 6mila spettatori compresi i 700 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Coldiretti_Montalt

Apre il nuovo mercato di Campagna Amica a Montalto: agricoltura locale e sana alimentazione

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - È stata approvata dalla Giunta comunale di Montalto Uffugo la delibera che sancisce l'apertura del nuovo mercato di Campagna Amica...

Polemica sull’Ipsia di Bocchigliero, interviene il sindaco Benevento «la storia non può essere falsata»

Provincia
BOCCHIGLIERO (CS) - «I social sono una bella scoperta. Hanno rivoluzionato il modo di comunicare e hanno dato a tutti la possibilità di esprimere...
Mare-pulito-Bruno-Giordano

Turismo e mare sicuro: a Diamante la sfida di ‘Mare Pulito’ per la Calabria”

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Mare Pulito “Bruno Giordano” è di casa ormai a Diamante. Già lo scorso mese di Maggio infatti l’Associazione aveva collaborato con...
succurro e mazzuca

Succurro «dopo 7 anni riapre l’Ipsia di Bocchigliero», Mazzuca «inaugura una scuola che non...

Provincia
BOCCHIGLIERO (CS) - "Abbiamo sbloccato il cantiere e restituito agli studenti una scuola moderna, sicura e bella". Così la presidente della Provincia di Cosenza...
Soci del comitato di Cosenza della Dante Alighieri

La “Festa dell’Italsimpatia” per i 130 anni del Comitato di Cosenza della ‘Società Dante...

Area Urbana
COSENZA - Il Comitato di Cosenza della Società Dante Alighieri, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, del Comune di Cosenza e dell'Accademia Cosentina,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37256Area Urbana22378Provincia19856Italia8025Sport3863Tirreno2937Università1459
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Treno della Sila 2025
Provincia

Il Treno della Sila incanta tutti. Ma non basta: la vera...

COSENZA - La buona notizia per ora, è che per il "Treno della Sila", con il suo attuale percorso turistico dalla stazione di Camigliatello...
Emilio Fede
Italia

È morto Emilio Fede: giornalista e volto storico del TG4 di...

MILANO - È morto all'età di 94 anni Emilio Fede, noto giornalista e volto storico del telegiornale delle reti Mediaset tra gli anni 90...
Cosenza Salernitana collage
Sport

Non basta un buon primo tempo e il vantaggio di Mazzocchi....

COSENZA - La prima interna del Cosenza, in un Marulla quasi deserto e giocata su un campo da gioco in pessime condizioni, si chiude...
Verde Rende parchi urbani
Area Urbana

Rende punta sul verde pubblico: priorità da tutelare e valorizzare. Se...

RENDE - Soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, complice anche il periodo di commissariamento, il verde urbano di Rende ha vissuto una fase...
Monopoli Cosenza
Sport

Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi....

MONOPOLI (BA) - La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio...
Area Urbana

Cosenza: emergenza botulino «gestiti 28 pazienti, lavoro d’equipe straordinario. Curato e...

COSENZA - Il peggio è ormai passato e sulla gestione di quella che è stata una vera e propria emergenza botulino all'Annunziata di Cosenza,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA