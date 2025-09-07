Il derby Crotone-Cosenza finisce 0 a 0. Vettorel determinante, il rientrante Ricciardi sfiora il colpaccio

- Advertisement -

CROTONE – Lo spettacolo alla fine è stato solo sugli spalti, con gli oltre 700 tifosi del Cosenza e i 6mila e passa dello Scida che hanno assistito al derby tra Crotone e Cosenza che si chiude con un pareggio, così come l’ultima volta che le due squadre si sfidarono nella città di Pitagora. Allora, era il febbraio del 2022 in serie B, finì con un 3 a 3 pirotecnico, mentre oggi arriva un pari senza reti con emozioni (pochine) solo nel secondo tempo. Bene nel Cosenza l’esordio di Langella, apparso già padrone del centrocampo, così’ come il rientro di Ricciardi che ha disputato gli ultimi 30′ minuti di gara. Questa volta menzione per il portiere Vettorel che ha salvato la sua porta con due interventi, uno dei quali salva risultato.

Primo tempo brutto quello allo Scida, con una sola vera occasione creata dai pitagorici, tanti errori e poca qualità con un Cosenza timido e mai al tiro. Nei primi 25 minuti non succede praticamente nulla. Il Crotone prova a fare la gara, mentre la sqaudra di Buscè si limita a difendere la sua trequarti campo, per poi provare qualche ripartenza, ma senza grossi risultati. Bisogna attendere il 28′ per vedere una conclusione in porta: destro di Maggio dal vertice dell’area bloccato a terra da Vettorel. Il Cosenza è tutto nel sinistro ciabattato da fuori area di Mazzocchi, che non inquadra la porta.

Al 34′ il Crotone crea l’unico vero pericolo della prima frazione per la porta del Cosenza, con il sinistro a giro di Zunno dal limite dell’area deviato dal tuffo di Vettorel. Meglio la squadra di Longo, che nel finale, spende anche una card per richiedere un FVS dopo una presunta trattenuta in area di Ferrara su Zunno. Per l’arbitro Gianquinto è tutto regolare. Vettorel è ancora reattivo nel deviare in angolo un tiro-cross velenoso di Maggio mentre Koaun, rischia di beccarsi il secondo giallo dopo un intervento duro su Vinicius.

Nella ripresa Buscè lascia negli spogliatoi proprio il centrocampista ivoriano per Begheldo, mentre Langella per poco non la combina grossa sbagliando al limite un passaggio: pallone regalato a Sandri che conclude sul fondo. Il solito Mazzocchi ci prova con un sinistro dalla distanza, ma è al 57′ che arriva la prima conclusione in porta del Cosenza con un destro sul primo palo di Florenzi deviato in angolo da Merelli. Dall’altra parte Guerra ci prova con un destro su punizione che non sorprende Vettorel. Sul proseguimento dell’azione cross in area e colpo di testa di Cargnelutti da ottima posizione che termina sul fondo. Al 60′ si rivede in campo Ricciardi prende il posto di Cannavò mentre fioccano le ammonizioni in casa Cosenza.

Girandola di cambi da una parte e dall’altra con i rossoblu che calano anche fisicamente. Si arriva al 78′ quando un miracolo di Vettorel evita la capitolazione sul sinistro in diagonale di Perlingieri. L’occasione giusta ce l’ha anche il Cosenza e, proprio con Ricciardi che arriva al limite dell’area e conclude con un esterno a giro, che fa la barba al palo. In pratica è l’ultima occasione di una gara che si chiude con un pareggio, il secondo per il Cosenza che sale a quota 2.



FC CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (84′ Berra), Guerra; Sandri, Vinicius (70′ Gallo); Zunno (70′ Piovanello), Murano (70′ Perlingieri), Maggio (73′ Stronati); Gomez

Panchina: Martino, Sala, Leo, Stronati, Gallo, Piovanello, Marazzotti, Berra, Groppelli, Calvano, Perlingieri, Cocetta, Vrenna, Bruno

Allenatore: Moreno Longo

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Langella, Kouan (46′ Begheldo), Contiliano; Florenzi, Cannavò (60′ Ricciardi); Mazzocchi (87′ Achour)

Panchina: Pompei, Barone, Begheldo, Dalle Mura, D’Orazio, Ricciardi, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Silvestri, Novello

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Signori Domenico Russo di Torre Annunziata e Matteo Gentile di Isernia

IV Uomo: Signor Alfredo Iannello di Messina

Football Video Support: Signor Michele Rispoli di Locri

Ammoniti: Kouan (COS), Vinicius (CRO), Cannavò (COS), Dametto (COS), Cimino (COS), Guerra (CRO)

Espulsi:

Angoli: 4-4

Recupero: 3′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio estivo e soleggiato a Crotone, con una temperatura di circa 29 gradi. Terreno dell’Ezio Scida in discrete condizioni. Presenti poco più di 6mila spettatori compresi i 700 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti