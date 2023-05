Il Cus Cosenza scrive la storia e accede alle finali dei campionati nazionali universitari

COSENZA – Il Cus Cosenza scrive la storia a Palermo. Per la prima volta l’Università della Calabria sarà presente alle finali nazionali di Camerino (che si disputeranno dal 19 al 25 Giugno). La squadra di mister Bria si è imposta nel doppio confronto contro il Cus Palermo (una delle finaliste della passata edizione) vincendo in casa 2-0 (doppietta di Niccolò Aiello) e andando ad imporsi in terra siciliana per 0-4 (doppietta Riconosciuto, Misuri, Aiello Gianmatteo).

Grande la soddisfazione del responsabile del settore calcio Cus Cosenza, Nicolò Chierchia. “È un onore aver conquistato questo ambizioso traguardo che arriva dopo anni di duro lavoro. Ringrazio il Commissario Giannantonio Cuomo per la fiducia riposta in me e sono certo che questo sia solo l’inizio di un’avventura che porterà il settore calcio a diventare punto di riferimento sul territorio, e l’Università della Calabria che ci è sempre vicina nel nostro percorso”.

Grande soddisfazione anche dell’allenatore Piero Bria. “Ringrazio il Cus Cosenza per aver vissuto questa splendida esperienza. Ringrazio le società e gli allenatori che hanno consentito ai loro tesserati di far parte di questa squadra. E consentitemi di fare i complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato disponibilità, professionalità nel portare in alto il nome del Cus e dell’Unical”. L’appuntamento con la Storia ha una data precisa. Camerino, 19-25 Giugno 2023.

La rosa del Cus Cosenza che ha battuto il Cus Palermo accedendo alle finali nazionali:

Amendolara, De Napoli, Spezzano, Perri, Barbieri, Tommasi, Fragale, Osso, Orlando, Misuri, Rinosciuto, Lauria, Mirandola, Aiello Niccolò, Aiello Gianmatteo, Pisani, Spadafora, Caruso.