Il Cosenza ufficializza il ritorno di Marras (contratto fino al 2025) e il prestito di Praszelik

COSENZA – Affari fatti. Mancavano solo le ufficialità sulle notizie oramai certe su Marras e Praszelik, che sono arrivate tra ieri sera e questa mattina da parte della società del presidente Guarascio. Partiamo dall’esterno d’attacco che come già spiegato arriva da Bari ed ha firmato un contratto di due anni con il Cosenza. Questo il comunicato della società “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras, proveniente dal SSC Bari, con la formula del trasferimento a titolo definitivo con accordo fino al 30 giugno 2025. Anche l’attaccante, nato a Genova il 9 luglio 1993, ha sposato il progetto rossoblù dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione che lo ha visto protagonista dal mese di gennaio con sedici presenze, una rete e tre assist. Da oggi Manuel è un calciatore del Cosenza!”.

Ieri sera era stato invece ufficializzato il ritorno in prestito del centrocampista Mateusz Praszelik da Verona.”La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore Mateusz Praszelik, 22enne centrocampista proveniente dall’Hellas Verona. Mateusz, nato il 26 settembre 2000 a Racibórz, in Polonia, torna a vestire il rossoblù dopo l’esperienza della scorsa stagione durante la quale ha collezionato 10 presenze. Il Cosenza Calcio dà a Mateusz il bentornato in rossoblù!”.

Ok alla convezione don il Comune per il Marulla

Mentre c’è attesa per il debutto ufficiale di domenica prossima contro il Sassuolo in Coppa Italia, è stata sottoscritta la convenzione pluriennale della durata di cinque anni, per l’affidamento in concessione al Cosenza Calcio dell’impianto sportivo San Vito Gigi Marulla. Il documento, dopo la delibera della Giunta Comunale e l’approvazione del Consiglio, è stata firmata, per la Società, dall’amministratrice Roberta Anania e per l’amministrazione comunale dal Dirigente del Settore 3 Patrimonio – Strutture Sportive e Ricreative Francesco Giovinazzo. Con la sottoscrizione della convenzione si rafforzano le condizioni per una proficua sinergia con l’amministrazione Comunale che la Società ringrazia per la disponibilità mostrata.