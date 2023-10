Il Cosenza torna padrone del Marulla. Doppietta di Forte e goal di Marras, Lecco battuto 3 a 0

COSENZA – Il Cosenza batte 3 a 0 il Lecco, torna a vincere al Marulla (l’ultima vittoria interna risaliva alla prima di campionato contro l’Ascoli), mette in saccoccia il terzo successo in quattro gare, dopo i due blitz esterni di Palermo e Pisa, e vola al 5 posto in classifica a quota 14 punti. Una gara dominata in lungo e in largo quella dei rossoblu, bravi a mettere subito il match in discesa nel primo tempo con la prima bellissima rete in campionato di Francesco Forte dopo appena 4′ minuti di gioco e il raddoppio di Marras con una semirovesciata su assist di Tutino al 24′.

Nella ripesa Forte si prende la copertina della gara siglando ancora dalla distanza la rete del 3 a 0 che in pratica chiude un match mai in discussione, con i rossoblu vicini al poker in diverse occasioni (anche una doppia traversa cob Tutino e D’Orazio). Ora la sosta e tra due settimane la sfida alla Sampadoria a Marassi.

La Cronaca

Sotto un caldo estivo la prima conclusione é del Lecco dopo appena un giro di lancette: destro rasoterra di Buso bloccato a terra da Micai. Ma al 4′ il Cosenza sblocca subito la gara con la prima rete in campionato di Forte. L’attaccante riceve palla al limite dell’area, controlla e lascia partire un destro mortifero che si insacca nell’angolo alto alla destra dell’ex Saracco. Vantaggio che mette i rossoblu nelle condizioni di poter gestire al meglio il match, aspettando gli avversari per colpire in contropiede. Al 14′ colpo di testa di D’Orazio fuori. Al 16′ si rivede il Lecco con una bella azione personale di Novakovic che dopo aver difeso la sfera e seminato due difensori calcia rasoterra tra le braccia di Micai.

Capovolgimento di fronte e doppia occasione per il Cosenza con la conclusione di D’Orazio respinta in tuffo da Saracco e il destro a giro del polacco Praszelik che fa la barba al palo. Ma il raddoppio é solo rinviato di qualche minuto. Al 24′ Tutino lavora un pallone sulla corsia di sinistra. Cross morbido al centro dell’area per Marras che in semirovesciata scaraventa alle spalle di Saracco. Un goal splendido al termine di una bellissima azione offensiva. Gara in discesa per il Cosenza che nel finale di primo tempo contiene il ritorno del Lecco che va due volte alla conclusione con il solito Lepore che trova in entrambe le occasioni le braccia di Micai.

A inizio ripresa il Cosenza colpisce ancora con la doppietta di Forte. Altra conclusione micidiale dalla distanza dell’attaccante e pallone in goal per il 3 a 0 che in pratica chiude la gara. Lecco tramortito, Cosenza che domina in lungo e largo e sfiora la quarta rete con le conclusioni di Marras e Mazzocchi. Al 56′ doppio incredibile legno colpito dai rossoblu prima con il colpo di testa di Tutino che si stampa sulla trasversale e poi il destro di D’Orazio che scheggia la traversa. Nel finale di gara una rete annullata a Tutino per fuorigioco, un’occasione per Rispoli e il dominio del Cosenza che porta a casa un successo bello e meritato.

—————————————————————————————–———————————

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Cimino ( 80′ st Rispoli), Meroni, Venturi, D’Orazio (63′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (63′ Voca), Marras, Tutino, Mazzocchi (63′ st Canotto), Forte (68′ st Florenzi)

Panchina: Lai, Marson, Rispooli, Fontanarosa, Sgarbi, Martino, Voca, Viviani, Canotto, Arioli, Crespi, Zilli

Allenatore: Fabio Caserta

CALCIO LECCO (3-5-2): Saracco; Battistini, Celjak, Caporale; Guglielmotti, Ionita, Degli Innocenti, Sersanti, Lepore; Novakovich, Buso

Panchina:Saracco; Battistini, Celjak ( 46′ st Lemmens), Caporale; Guglielmotti (58′ Crociata), Ionita, Degli Innocenti (46′ st Tordini), Sersanti (73′ st Giudici), Lepore; Novakovich, Buso (63′ st Eusepi)

Allenatore: Luciano Foschi

Arbitro: Signor Davide Ghersini di Genova

Assistenti: Signori Ciro Carbone di Napoli e Francesco Luciani di Roma 1

IV uomo: Signor Domenico Mirabella di Napoli

SALA VAR: Signori Livio Marinelli di Tivoli, AVAR Matteo Gualtieri di Asti

Ammoniti: Praszelik (C), D’Orazio (C), Crociata (L), Caporale (L)

Espulsi:

Angoli: 4-3

Recupero: 2′ p.t. –

Note: Pomeriggio estivo e caldo a Cosenza con una temperature di quasi 30 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Spettatori presenbti: 6.212 compresa quota abbonati. Nel settore ospiti 123 tifosi del Lecco