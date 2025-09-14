Il Cosenza strapazza il Catania, vince per 4 a 1 e conquista la prima vittoria stagionale

- Advertisement -

COSENZA – Nel deserto del Marulla il Cosenza impone la prima sconfitta stagionale al Catania di Mimmo Toscano (fin qui a ponteggio pieno) con una gara sontuosa, vinta con un perentorio 4 a 1 al netto del gioco espresso in campo e delle occasioni create. Non c’è stata gara con il Cosenza a dominare in lungo e in largo che chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla prima rete stagionale di Ricciardi che deve concludere tre volte prima di sbloccare il match.

Nella ripresa Florenzi trova il raddoppio dopo pochi minuti con una conclusione dalla distanza che sorprende il portiere del Catania. Il due a uno del neo entrato Lunetta, che batte Vettorel con uno scavetto al 69′, è solo una parentesi perchè il Cosenza al 7” trova la rete del 3 a 1 con un’azione solitaria di Kouan e poi cala il poker in pieno recupero con Langella che recupera un pallone sporco in area per scaraventarlo in rete. Il match si chiude dopo 7ì

Nonostante il clima estivo e il silenzio di un Marulla, con ancora meno tifosi rispetto al match contro la Salernitana, la gara inizia su buoni ritmi con il Cosenza subito minaccioso con un’incursione in area di Ricciardi ma soprattutto con la conclusione di Kouan al 10′ che sparacchia il curva da ottima posizione un assist invitante di Florenzi. Il Catania è tutto in un cross di Cicerelli smanacciata da Vettorel, ma al 19′ è ancora il Cosenza a rendersi minaccioso con una conclusione di Langella dalla distanza che esce alta di poco.

Ricciardi porta avanti il Cosenza dopo tre conclusioni

Al 36′ il Cosenza trova il meritato vantaggio con Ricciardi, al termine di un’azione rocambolesca, tre tiri in posta e l’intervento dell’FVS. Dalla destra Florenzi mette in mezzo per Ricciardi, che approfitta di un liscio del centrale Pieraccini: prima conclusione respinta da un miracolo di Dini, seconda conclusione (sempre di Ricciardi) che si stampa sul paolo. Al terzo tentativo Di Gennaro respinge ma oltre al linea di porta. Goal che però arriva solo dopo la revisione all’FVS. Il Cosenza ha gamba e prova qualche altra ripartenza letale, ma il primo tempo si chiude con un solo goal di vantaggio per i rossoblu nettamente superiori agli etnei.

Conclusione dalla distanza di Florenzi, raddoppio Cosenza

La ripresa si apre con un doppio cambio ordinato da Mimmo Toscano per dare più verve ad un Catania apparso in balia del Cosenza per tutta la prima frazione. Ma è sempre il Cosenza a menare de danze e trovare subito il goal del raddoppio con Florenzi. Conclusione immediata che sorprende Dini, apparso distratto nell’occasione) e si insacca dalla destra del portiere del Catania. Per il centrocampista è il secondo goal in questo campionato.

Dini nega il tris a Mazzocchi

Il Cosenza chiede il rosso per un intervento con il piede a martello di Jimenez e punito solo con il giallo. Dopo revisione FVS il signor Luongo conferma solo la semplice ammonizione. Al 62′ Cosenza vicino al tris con Mazzocchi che entra in area e conclude in diagonale dal cuore dell’are, trovando la respinta con i piedi di Dini. Al 65′ si vede anche il Catania con l’ex Forte. L’attaccate riceve in area si gira e conclude trovando l’opposizione miracolosa di Dametto.

Lunetta batte Vettorel, il Catania riapre la gara

Mentre gli etnei effettuano un altro doppio cambio, con gli ingressi di Lunetta e Di Tacchio Buscè effettua la prima sostituzione con l’ingresso di Cannavò per Cimino. Ma al 68′ il Catania trova l’imbucata vincente, approfittando anche di un errore di Dametto. Casasola lancia in porta il neo entrato Lunetta che supera Vettorel con un tocco morbido e riapre una gara che sembrava chiusa.

Koun in ripartenza cala il tris, poker di Langella

Ma a rimettere i due goal di vantaggio ci pensa Kouan al 76′, che sfrutta un assist di Florenzi per involarsi verso la porta di Dini che si oppone alla conclusione del centrocampista che si ritrova il pallone tra i piedi e la scaraventa in rete. Al minuto 82′ Catania vicino alla seconda rete con la conclusione di Forte che si stampa sulla traversa. ln pieno recupero il Cosenza cala anche il poker con Langella bravo a spedire nel sette la ribattuta di Dini che si era opposto alla conclusione di D’Orazio. L’ultima occasione del match è del Catania

———————————————————————————

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi (79′ Arioli) Caporale, Dametto, Cimino (67′ Cannavò); Kouan, Langella, D’Orazio; Contiliano (79′ Beghlendo), Florenzi; Mazzocchi

Panchina: Pompei; Barone; Begheldo; Dalle Mura; Cannavò; Ragone; Achour; Arioli; Rocco; Ferrara; Novello

Allenatore: Antonio Buscè

CATANIA FC (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (46′ Stoppa), Pieraccini; Casasola (84′ Raimo), ‘ Jimenez (67′ Di Tacchio), Corbari, Donnarumma; D’Ausilio (46′ Martic), Cicerelli (67’ Lunetta); Forte

Panchina: Bethers, Coco, Martic, Allegretto, Celli, Raimo, Aloi, Di Tacchio, Lunetta, Stoppa, Quiroz, Giardina.

Allenatore: Domenico Toscano

Arbitro: Signor Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore

Assistenti: Signori Giovanni Francesco Massari di Molfetta ed Emanuele Fumarulo di Barletta

IV Uomo: Il sig. Gabriele Totaro della sezione di Lecce

FVS: Signora Stefania Genoveffa Signorelli di Paola

Ammoniti: Casasola (CT), Di Gennaro (CT), Dametto (CS), Cimino (CS), Cicerelli (CT), Jimenez (CT), Florenzi (CT)

Espulsi:



Angoli: 5-5

Recupero: 3′ p.t. – 7′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e dal clima praticamente estivo a Cosenza, con una temperatura di circa 28 gradi. Terreno del Marulla ancora una volta in pessime condizioni. Presenti poco più di 500 tifosi senza supporters del Catania per il divieto della trasferta.