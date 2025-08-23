Il Cosenza ritrova il Monopoli. Domani la prima di campionato, Buscè “la differenza la farà la testa”

- Advertisement -

COSENZA – Domani il via al campionato di Serie C per il Cosenza Calcio che riparte dalla terza serie dopo l’amara retrocessione dalla cadetterua. Si riparte con un ambiente che continua ad essere critico, per molti di chiusura totale verso l’attuale proprietà e con la presa di posizione dei gruppi ultras che hanno annunciato la loro presenza solo in trasferta, mentre oltre 50 giornalisti che hanno chiesto un incontro con i vertici di via Conforti. In una nota hanno spiegato “per provare a superare i disagi con i quali si è costretti a convivere ormai da anni per espletare al meglio il proprio lavoro, i firmatari di questa nota (alcuni non seguono per lavoro il Cosenza Calcio ma aderiscono a quella che si ritiene sia una lotta di dignità) hanno deciso di avere come interlocutori i vertici del club di Via Conforti ai quali verrà chiesto a brevissimo un incontro“.

n settimana, dopo le parole dirette del tecnico che chiedeva urgenti rinforzi, sono arrivati un terzino sinistro, un difensore centrale e un centrocampista. Ma il Cosenza dovrà fare a meno per almeno 5 mesi di Kourfalidis, che ha rimediato un trauma al ginocchio destro, con lesione al legamento crociato anteriore e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Diagnosi confermata dalla risonanza magnetica.

Monopoli-Cosenza, Buscè “pochi cambiamenti di assetto”

A distanza di sette giorni dalla gara di Coppa Italia, il Cosenza ritrova il Monopoli e si spera che il risultato finale sia diverso. Sui nuovi arriva e sulla gara di domani queste le dichiarazioni del tecnico del Cosenza. “Le condizioni dei nuovi arrivati non sono al top anzi, abbiamo qualche difficolta proprio nel minutaggio. Comunque, se necessario, potremmo metterli dentro 20 o 25 minuti per darci una mano. La squadra non avrà tanti cambiamenti come tipologia di assetto, ma qualche giocatore potrebbe ruotare. La settimana scorsa mancava qualcuno nel reparto difensivo, mentre questa settimana abbiamo qualche giocatore in più, qualche soluzione in più”.

“Potrebbe sembrare anomalo incontrare, nell’arco di 7 giorni, la stessa squadra, pero credo che la differenza, alla fine, la faccia la testa, al di la di eventuali vantaggi o svantaggi. Noi, sicuramente, punteremo sulla concentrazione, sulla voglia di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Un ultima parola vorrei dirla per Kourfalidis. Gli siamo tutti vicini, squadra, staff, societa e coloro i quali ruotano attorno al Cosenza calcio. L’augurio e quello di rivederlo, presto, sui campi di calcio”.