HomeSport

Il Cosenza ritrova il Monopoli. Domani la prima di campionato, Buscè “la differenza la farà la testa”

Domani la prima di campionato con un ambiente che continua ad essere critico e per molti di chiusura totale verso l'attuale proprietà e con la presa di posizione di oltre 50 giornalisti

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Domani il via al campionato di Serie C per il Cosenza Calcio che riparte dalla terza serie dopo l’amara retrocessione dalla cadetterua. Si riparte con un ambiente che continua ad essere critico, per molti di chiusura totale verso l’attuale proprietà e con la presa di posizione dei gruppi ultras che hanno annunciato la loro presenza solo in trasferta, mentre oltre 50 giornalisti che hanno chiesto un incontro con i vertici di via Conforti. In una nota hanno spiegato “per provare a superare i disagi con i quali si è costretti a convivere ormai da anni per espletare al meglio il proprio lavoro, i firmatari di questa nota (alcuni non seguono per lavoro il Cosenza Calcio ma aderiscono a quella che si ritiene sia una lotta di dignità) hanno deciso di avere come interlocutori i vertici del club di Via Conforti ai quali verrà chiesto a brevissimo un incontro“.

n settimana, dopo le parole dirette del tecnico che chiedeva urgenti rinforzi, sono arrivati un terzino sinistro, un difensore centrale e un centrocampista. Ma il Cosenza dovrà fare a meno per almeno 5 mesi di Kourfalidis, che ha rimediato un trauma al ginocchio destro, con lesione al legamento crociato anteriore e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Diagnosi confermata dalla risonanza magnetica.

Monopoli-Cosenza, Buscè “pochi cambiamenti di assetto”

A distanza di sette giorni dalla gara di Coppa Italia, il Cosenza ritrova il Monopoli e si spera che il risultato finale sia diverso. Sui nuovi arriva e sulla gara di domani queste le dichiarazioni del tecnico del Cosenza. “Le condizioni dei nuovi arrivati non sono al top anzi, abbiamo qualche difficolta proprio nel minutaggio. Comunque, se necessario, potremmo metterli dentro 20 o 25 minuti per darci una mano. La squadra non avrà tanti cambiamenti come tipologia di assetto, ma qualche giocatore potrebbe ruotare. La settimana scorsa mancava qualcuno nel reparto difensivo, mentre questa settimana abbiamo qualche giocatore in più, qualche soluzione in più”.

“Potrebbe sembrare anomalo incontrare, nell’arco di 7 giorni, la stessa squadra, pero credo che la differenza, alla fine, la faccia la testa, al di la di eventuali vantaggi o svantaggi. Noi, sicuramente, punteremo sulla concentrazione, sulla voglia di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Un ultima parola vorrei dirla per Kourfalidis. Gli siamo tutti vicini, squadra, staff, societa e coloro i quali ruotano attorno al Cosenza calcio. L’augurio e quello di rivederlo, presto, sui campi di calcio”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Vigili Del fuoco Cosenza vecchia crollo

Cosenza, crollano due solai in un edificio del centro storico. All’interno due cani recuperati...

Area Urbana
COSENZA - Un nuovo crollo si è registrato nel centro storico di Cosenza. Da questa mattina, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale...
Occhiuto

Regionali, sette liste a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto «In 4 anni di...

Calabria
COSENZA - «In 4 anni di più che in 40». Con questa didascalia su una foto sui social, Roberto Occhiuto presenta quelle che sarebbero,...

Cosenza: emergenza botulino «gestiti 28 pazienti, lavoro d’equipe straordinario. Curato e guarito tutti»

Area Urbana
COSENZA - Il peggio è ormai passato e sulla gestione di quella che è stata una vera e propria emergenza botulino all'Annunziata di Cosenza,...

Fattorie Aperte in Sila: l’evento giunto alla sua XXma edizione che unisce natura, sapori...

Provincia
CAMIGLIATELLO SILANO - L’altopiano silano, da Camigliatello a Lorica, anche quest’anno ripropone uno degli eventi più caratteristici che esaltano il territorio e le eccellenze...
A2 Cosenza Altilia

Autostrada A2: 3 miliardi di euro e 3 anni di lavoro per il nuovo...

Area Urbana
COSENZA - Con la nomina dell’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, quale Commissario di Governo per i lavori di ammodernamento dei 5 lotti...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37076Area Urbana22272Provincia19776Italia8001Sport3849Tirreno2904Università1450
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Dametto
Sport

Cosenza, nuovo rinforzo in difesa. Preso l’esperto centrale ex Torres Paolo...

COSENZA - Arriva un nuovo rinforzo per la difesa del Cosenza che sistema una delle caselle più importanti, ovvero quella dei centrali, con l'arrivo...
Ferrara e Contiliano
Sport

Rinforzi per il Cosenza: ufficiali il terzino sinistro Ferrara e il...

COSENZA - Primi rinforzi di categoria in casa Cosenza Calcio, che questa mattina ha ufficializzato l'arrivo del laterale sinistro di difesa Antonio Ferrara e...
Sport

Futsal Serie A 25/26, ecco il calendario della Pirossigeno Cosenza: ancora...

COSENZA - Pirossigeno Cosenza, sorteggiato oggi, con diretta dagli studi di Sky Sport 24, il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal....
Benedetto pugliese
Sport

Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

COSENZA - Dopo aver chiuso l'accordo con il Marca, il Cosenza annuncia anche il nuovo responsabile del settore giovanile: la scelta è ricaduta su...
Buscè Allenatore Cosenza
Sport

Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui...

COSENZA - Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1' di campionato) e l'uscita dalla Coppa Italia di...
Monopoli Cosenza
Sport

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede...

MONPOLI (BA)  - Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1' di campionato) era il primo vero test per il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA