Il Cosenza pareggia a Palermo e continua la sua rincorsa salvezza. Quarto risultato utile di fila

PALERMO – Un punto d’oro, conquistato con grinta e determinazione, sul terreno del Palermo. Uno zero a zero che permette al Cosenza di conquistare il quarto risultato utile consecutivo, senza subire reti, e raggiungere a quota 36 Venezia e Cittadella prossimo avversario dei lupi al Marulla. Difesa di ferro per i rossoblu, che nel primo tempo giocano anche meglio dei padroni di casa e costruiscono la migliore occasione al 22′. Colpo di testa in tuffo di Meroni sventato da un grande intervento di Pigliacelli.

Nel secondo tempo decisamente meglio il Palermo. Il Cosenza si abbassa ma difende con abnegazione lottando su tutti i palloni. Anche se i rosanero non costruiscono grandissime occasioni goal, tengono in costante apprensione la difesa di Viali. Nel finale, però, come avvenuto anche a Frosinone, il Cosenza esce alla grande e costruisce le migliori occasioni. Anzi, in pieno recupero il goal lo trova anche con Delic, che si fionda su un cross di Marras e insacca sul secondo palo. Ma l’attaccante (seppur di poco) è in fuorigioco e il goal viene annullato.

Poi, la palla giusta capita sui piedi di D’Urso che si lascia ipnotizzare da Pigliacelli che riesce a deviare la conclusione. Finisce senza reti e con la festa dei 210 tifosi arrivati in Sicilia. Unica nota negativa le ammonizioni di Brescianini e Florenzi che salteranno il Cittadella e l’infortunio a Vaisanen costretto a uscire a inizio primo tempo.

Palermo e Cosenza: le scelte iniziali

Reduce dal successo di contro il Pisa, il Cosenza va a caccia di punti pesanti per continuare la sua corsa salvezza. Ma nell’insidiosa trasferta di Palermo Viali deve fare a meno dello qualificato D’Orazio e degli infortunati Rigione e Voca. Il terzino è sostituito da Martino, mentre al centro della difesa tocca a Vaisanen e in mezzo al campo a Calò. In attacco Marras agisce alle spalle di Nasti e Finotto che vince il ballottaggio con Zilli. Nel Palermo di Corini modulo 3 5 2. Out Di Mariano in attacco torna dal 1′ minuto Brunori che fa coppia con il confermato Soleri mentre l’ex Tutino si accomoda in panchina.

Subito rosanero, poi meglio il Cosenza

Pronti via e padroni di casa pigiano subito sull’acceleratore, con il Cosenza costretto a rinculare in difesa. Dopo appena 1′ minuto Verre ci prova a giro su punizione. Tra il 3 e il 4′ minuto i rosanero conquistano un doppio corner con la difesa rossoblu sotto pressione. Il Cosenza prova a spezzare il ritmo e al 9′ si rende pericoloso con l’inserimento di Brescianini. Il centrocampista riceve da Marras e calcia a giro dal limite da buona posizione. Pallone alto sulla traversa. Al 18′, su un corner, pallone velenoso in area di Calò per Nasti, anticipato sul più bello da un grande intervento di Mateju.

Meroni di testa, Pigliacelli si supera

La gara è decisamente più equilibrata con il Cosenza che pian piano conquista campo. Al 22′ arriva la migliore occasione ed è dei rossoblu. Sul corner battuto da Marras inzuccata in tuffo di Meroni che anticipa Nedelcearu e indirizza nell’angolino. Pigliacelli si supera deviando con un tuffo alla sua destra. Il difensore del Cosenza è il più pericoloso e al 25′ ci riprova su uno spiovente dalla trequarti, questa volta il colpo di testa si perde sul fondo.

Al 27′ tegola per Viali che perde per infortunio Vaisanen. Cambio obbligato con l’ingresso in campo di Venturi. La squadra di Viali risponde colpo su colpo, anche se dopo la mezz’ora la gara diventa più confusa e con errori da una parte e dall’altra. Si va a folate da una parte e dall’altra ma di altre occasioni non ne arrivano e si va al risposo sullo zero a zero.

Secondo tempo, parte meglio il Palermo

La ripresa si apre con gli stessi 22 della prima frazione. La prima conclusione è del Palermo con un destro rasoterra sul primo palo di Brunori bloccato a terra da Micai. Decisamente più pericolose la girata di Soleri al 51′, con il portiere del Cosenza che abbranca la sfera in tuffo, e il destro in corsa di Mateju dal limite che spedisce in curva. Come accaduto nel primo tempo, è ancora una volta il Palermo a partire meglio e con maggiore aggressività.

Cosenza in affanno. Dentro anche Tutino

Il Cosenza soffre non riuscendo più a palleggiare con fluidità ed è costretto a rintuzzare con non poca fatica gli attacchi dei siciliani. Al 66′ rivede il Cosenza con un mischione in area e con Nasti che non riesce a trovare il guizzo giusto. È l’ultima azione dell’attaccante del Milan, richiamato in panchina. Entra Delic ed entra anche D’Urso che prende il posto di Florenzi. Corini butta nella mischia anche Tutino togliendo un difensore, per un Palermo a trazione offensiva. È il momento più delicato della gara; il Cosenza stringe i denti difendendo con grinta e determinazione.

Occasione per Meroni, goal annullato a Delic

Al minuto 83′, un lampo del Cosenza con una nuova occasione su corner. È ancora Meroni e sfiorare il vantaggio, ancora con un colpo di testa che esce di poco fuori. Nell’ultimo minuto dei 90′ regolari occasionissima per il Palermo con la volata di Valente, che entra in area e calcia sull’esterno della rete. Decisiva la deviazione di Marras con una provvidenziale chiusura. Al 92′ Delic in scivolata insacca l’assist di Marras, ma l’urlo di gioia viene strozzato in gola per la posizione di fuorigioco dell’attaccante. Un minuto dopo nuova occasione per i rossoblu con D’Urso che si lascia ipnotizzare da Pigliacelli. È l’ultima occasione la gara finisce con un pareggio d’oro per i rossoblu.

PALERMO FC (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (76′ Tutino); Segre (76′ Sala), Saric (67′ Damiani), Gomes, Verre (67′ Valente), Aurelio; Brunori (82′ Vido), Soleri

Panchina: Grotta, Massolo, Sala, Orihuela, Tutino, Masciangelo, Broh, Vido, Damiani, Buttaro, Valente, Lancini

Allenatore: Eugenio Corini

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Vaisanen (27′ Venturi), Meroni, Martino; Brescianini, Calò, Florenzi (66′ D’Urso); Marras, Finotto (88′ Zilli); Nasti (66′ Delic)

Panchina: Marson, Salihamidzic, Cimino, Venturi, La Vardera, Kornvig, Prestianni, Cortinovis, D’Urso, Delic, Arioli, Zilli

Allenatore: William Viali

Arbitro: Signor Juan Luca Sacchi di Macerata

Assistenti: Signori Pasquale Capaldo di Napoli e Davide Moro di Schio

IV uomo: Signor Mario Perri di Roma 1

SALA VAR: Signori Valerio Marini di Roma 1 e Daniele Rutella di Enna

Ammoniti: Brescianini (C), Marconi (P). Finotto (C), Florenzi (C), Mateju (P), Valente (P), Gomes (P)

Espulsi:

Angoli: 7-6

Recupero: 2′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata fresca a Palermo con una temperatura di circa 13 gradi. Terreno del Barbera in perfette condizioni. Presenti poco più di 21mila spettatori compresi i circa 210 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti.

Le foto di Palermo Cosenza sono a cura di Francesco Donato