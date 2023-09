Il Cosenza non muore mai. Ancora Mazzocchi allo scadere regala tre punti ai rossoblù

PISA – Di nuovo in zona Cesarini. Anzi, forse, in zona Mazzocchi perché ancora al 98′ minuto, ancora l’attaccante rossoblù, ancora di testa, cambia gli esiti del match. Questa volta è una rete da tre punti quella del centravanti ex Sudtirol, che permette al Cosenza di centrare la seconda vittoria consecutiva in trasferta al termine di un match, che, fino al 95′ sembrava in mano al Cosenza, ma, poi, destinato al pari.

La gara si è messa subito bene per i silani che, dopo cinque minuti e mezzo, la sbloccano con Voca, che finalizza con un destro dall’interno dell’area di rigore un assist di Rispoli, ben innescato da Marras.

Come è ovvio che sia, il Pisa cerca subito la reazione e solo un ottimo Micai evita il pareggio in più di un’occasione. Il Cosenza prova a controllare gli attacchi del Pisa, ma a dare un’involontaria mano alla squadra di Caserta ci pensa Barbieri, che già ammonito, incappa nel doppio giallo lasciando così in dieci la formazione di Aquilani. Il Cosenza, che non rinuncia mai a proporre, sfiora il raddoppio nel finale di tempo, ma la splendida conclusione di Tutino finisce contro il palo.

Nel secondo tempo, il Pisa ci riprova, ma ancora Micai compie una prodezza su Beruatto su un colpo di testa ravvicinato. Il Cosenza prova a sfruttare la superiorità numerica e con diverse ripartenze va vicino al raddoppio, ma Nicolas e l’imprecisione degli attaccanti cosentini non permettono ai calabresi di chiudere la partita.

La squadra di Aquilani prova l’assalto finale: Micai è ancora straordinario su Beruatto, ma nulla può su Masucci al 95′ lasciato colpevolmente solo dalla difesa cosentina.

Sembra ormai finita, ma il Cosenza, come già accaduto nel recente passato, dimostra ancora una volta di crederci fino alla fine. La squadra di Caserta si porta subito in avanti nonostante manchino solo pochi secondi e si procurano un angolo. Sul corner arriva il colpo di testa del “solito” Mazzocchi che porta il Cosenza a quota 11 in classifica.

Resta, ovviamente, la grande soddisfazione per la vittoria ottenuta e restano i preziosi punti in classifica. Certamente, però, Caserta darà ai suoi i compiti per casa: alcune partite vanno “chiuse” prima.

Il tabellino

Cosenza: Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’orazio (dal 58′ Fontanarosa); Calò, Praszelik (dal 79′ Viviani); Marras (dal 63′ Florenzi), Voca (dal 58′ Canotto), Mazzocchi; Tutino (dal 63′ Forte). All. Caserta

Pisa: Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Miakar (dal 78′ Masucci), Marin, Veloso (dal 46′ Piccinini), Vignato (dal 58′ Torregrossa); Moreo (dal 46′ Esteves), Valoti (dal 67′ Barberis). All. Aquilani

Marcatori: Voca 6′, Masucci 95′, Mazzocchi 98′

Ammoniti: Barbieri (PI), Voca (CS), D’orazio (CS), Venturi (CS), Forte (CS), Esteves (PI), Canotto (CS), Viviani (CS)

Espulso: Barbieri (PI) al 42′ per doppia ammonizione