Il Cosenza è ancora vivo. Battuta la Reggiana dell’ex Viali, decide l’inzuccata di Artistico

COSENZA – Il terzo goal con la maglia del Cosenza di Artisico (ammonito salterà il derby) permette ai rossoblu di battere la Reggiana degli ex Viali e Meroni e del fischiatissimo Marras e mantenere ancora accesa la fiammella della speranza. Una partita dove il Cosenza ha dato tutto chiudendo meritatamente in vantaggio la prima frazione grazie al colpo di testa di Artistico che insacca un cross dalla destra di Gargiuolo. Nella ripresa la Reggiana va vicinissima al pari con il legno colpito da Vergara ma i Cosenza in contropiede spreca con Charylis, mentre in pieno recupero è un prodigioso intervento di Bardi a negare la gioia della rete a Rizzo Pinna. Dopo quasi 7′ minuti di recupero il triplice fischio che permette ai rossoblu di inanellare il terzo risultato utile consecutivo, salire a quota 25 punti e soprattutto prepararsi al derby di Calabria con una condizione psicologica decisamente migliore.

La partita inizia tra le contestazioni dello stadio con cori contro il patron Guarascio ma, soprattutto, con un fitto lancio di fumogeni da parte della Curva Nord che ha portato anche alla sospensione temporanea della gara per qualche minuto. Poi la gara riprende anche se per una ventina di minuti domina la noia con le due squadre a battagliare a centrocampo con una leggera supremazia del Cosenza che al 24′ fa le prove del goal con il colpo di testa di Artistico parato da Bardi.

Un minuto dopo però l’attaccante fa centro con un’azione praticamente simile. Garritano serve Gargiulo che cross dalla destra in area: Artistico si fionda sul pallone, anticipa Sosa e di testa insacca alla sinistra di Bardi che può solo raccogliere la sfera in rete. La Reggiana replica al 28′ con un cross velenoso dalla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore. Ben più pericolosa la conclusione di Ignacchiti al 40′ dalla distanza che termina di poco alta sulla traversa. Artistico si becca il cartellino giallo e salterà il derby contro il Catanzaro perchè diffidato. Il Cosenza cerca comunque di mantenere alto il baricentro cercando l’occasione giusta per il raddoppio. Ma il primo tempo si chiude con un’occasione per gli ospiti che colpiscono la traversa con Portanova dopo un flipper in area, ma l’azione viene invalidata per posizione di fuorigioco.

La ripresa senza cambi nel Cosenza, mentre Viali richiama Reinhart per Maggio. Copione della gara che inevitabilmente cambia con la Reggiana in avanti alla ricerca del pari, Cosenza costretto a difendersi. Al 57′ l’ex Meroni, sugli sviluppi di un corner, colpisce di destro dal cuore dell’area: pallone alto sulla traversa. Dall’altra parte ci prova Caporale di testa, pallone debole tra le braccia di Bardi. D’Orazio prende il posto di un esausto Ciervo mentre al 65′ Meroni si super con un grandissimo intervento anticipando la conclusione di Fumagalli lanciato a rete.

Al 67′ però il Cosenza corre un rischio clamoroso sulla conclusione del neo entrato Vergara che approfitta di una punizione battuta rapidamente da Vido per concludere in porta: pallone che si stampa sul palo. Entrano Charlys e Rizzo Pizza per Fumagalli e un applauditissimo Garritano. Al 74′ contropiede ghiotto per il Cosenza ma Charlys non serve Artistico e preferisce concludere: destro smorzato e poi bloccato da Bardi. A 10′ dal termine esordio per Cruz che rileva uno stanchissimo Artistico mentre Cimino prende il posto di Ricciardi. La partita entra nella sua fase finale con la Reggiana riversata in attacco e il Cosenza che prova a colpire in contropiede con la velocità di Cruz e Rizzo Pinna. Proprio Rizzo Pinna al 93′ sfiora il raddoppio con un destro che chiama Bardi ad una parata miracolosa.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Micai; Caporale, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi (80′ Cimino), Gargiulo, Garritano (69′ Rizzo Pinna), Kouan, Ciervo (62′ D’Orazio); Fumagalli (69′ Charlys), Artistico (80′ Cruz)

Panchina: Vettorel, Cimino, Charlys, D’Orazio, Cruz, Rizzo Pinna, Zilli, Sgarbi, Mazzocchi, Ricci, Kourfalidis, Hristov

Allenatore: Tortelli/Belmonte

AC REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti (72′ Cigarini); Ignacchiti (80′ Girma), Reinhart (46′ Maggio), Sersanti; Marras (61′ Vergara), Portanova (61′ Pettinari), Vido

Panchina: Sposito, Fiamozzi, Nahounou, Lucchesi, Kabashi, Cigarini, Urso, Girma, Kumi, Vergara, Maggio, Pettinari

Allenatore: William Viali

Arbitro: Signor Ivano Pezzuto di Lecce

Assistenti: Signori Damiano Margani di Latina e Claudio Barone di Roma 1

IV Uomo: Signor Dario Madonia di Palermo

SALA VAR: Var signor Giacomo Camplone di Pescara. AVAR signor Oreste Muto di Torre Annunziata.

Ammoniti: Artistico (C), Gargiulo (C), D’Orazio (C), Sosa (R), Cruz (C), Sersanti (R), Kouan (C)

Espulsi:

Angoli: 5-5

Recupero: 4′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata invernale a Cosenza ma senza pioggia con un temperatura di circa 10 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti poco più di 2mila spettatori compresi una cinquantina di tifosi della Reggiana sistemati nel settore ospiti