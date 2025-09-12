HomeSport

Il Cosenza Calcio ha un nuovo Direttore Generale: è l'ex presidente del Crotone Salvatore Gualtieri

Gualtieri è stato anche direttore dell’Area Marketing & Comunicazione del Frosinone. La nota della società «porta al Cosenza la sua competenza, esperienza e capacità di valorizzare società e territorio»

COSENZA – L’ultimo DG del Cosenza, figura che il Cosenza Calcio non aveva nel suo organigramma da anni, durò poco meno di 6 mesi. Era il 24 dicembre dello scorso anno quando Beppe Ursino ex direttore sportivo del Crotone, che aveva detto si al Presidente Eugenio Guarascio dopo una corte durata diversi anni, annunciò il suo addio per motivi di salute. Questa mattina, con una nota ufficiale, la società rossoblu ha annunciato il nuovo DG: si tratta di Salvatore Gualtieri, nativo di Crotone, anche lui con una passata e importante esperienza proprio nella dirigenza pitagorica.

Gualtieri ne fu dirigente ed anche presidente per tre anni. Sotto la sua guida, gli squali conquistarono la promozione dalla Lega Pro alla Serie B nella Stagione 2008-2009. Nel 2011 lasciò la guida della società a Gianni Vrenna ricoprendo la carica di vicepresidente. Per diversi anni Gualtieri è stato Direttore dell’Area Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzioni a Frosinone.

Salvatore Gualtieri nuovo Direttore Generale: la nota del Cosenza

Gualtieri, come recita il comunicato ufficiale della società “vanta una lunga esperienza nel calcio italiano. È stato anche consigliere e vicepresidente di Lega Serie B e dirigente di Frosinone Calcio per 7 anni, dove ha curato marketing, comunicazione, i rapporti istituzionali e la gestione dello stadio. Un professionista di grande esperienza, riconosciuto anche con prestigiosi premi per la sua carriera dirigenziale. Da oggi porta al Cosenza la sua competenza, sua esperienza e la sua capacità di valorizzare società e territorio

