Il Cosenza cade al Marulla. La Cremonese passa 2 a 1 con l’inzuccata di Coda nel finale

COSENZA – Poteva vincere il Cosenza, poteva farlo la Cremonese. Alla fine il successo é andato ai grigiorossi che trovano il guizzo vincente ad una decina di munuti dal termine con il sesto goal consecutivo del bomber Massimo Coda bravo a insaccare di testa un pallone scodellato in area da Sernicola anticipando Micai. Un goal che ha spezzato l’equilibrio di una gara bella e avvincente che dopo un primo tempo chiuso sullo zero a zero (con i rossoblu che hanno nel palo colpito da Tutino la migliore occasione) , nella ripresa si sblocca con il vantaggio della Cremonese al miuto 61 firmarto da un piattone del solito Collocolo e il pareggio immediato dei rossoblu siglato di Mazzocchi con un perentorio colpo di testa due minuti dopo. Dopo il due a uno fallito da Tutino e la solita girandola di cambi (si é rivisto in campo anche Florenzi) , al 79′ la Cremonese trova il goal partita con il colpo di testa di Coda.

La cronaca – Il Cosenza parte subito con il piede sull’acceleratore e al 3′ costruisce la prima occasione. A seguito di un corner battuto dal solito Caló sventola dalla distanza di Canotto deviata da Sarr. La replica della Cremonese é nel destro a giro di Collocolo che termina di poco alto sulla traversa. La gara é bella ed equilibrata, con gli ospiti che pian piano guadagnano campo creando non poche apprensioni alla difesa del Cosenza. Al minuto 12 Vasquez sfiora il palo con una conclusione velenosa dalla distanza. Canotto pesca in area Marras che conclude fuori. Al 33′ torna a farsi vedere la Cremonese con il solito Coda: stop e destro a incrociare che esce di poco alla destra di Micai.

Insidioso anche il colpo di testa di Abrego 4′ minuti dopo con il pallone che sfila largo non di molto. Al 40′ l’azione più pericolosa del primo tempo é del Cosenza con l’inclusione in area di Tutino che resiste a Ravanelli e sull’uscita di Sarr colpisce in pieno il palo.

La ripresa riparte sulla falsariga del primo tempo: ritmi alti e azioni da una parte e dell’altra ma con i grigiorossi più determinati. Al 53′ gran sinistro di Castagnetti che mette i brividi alla retroguardia del Cosenza. Al 61′ la gara si sblocca con la rete di Collocolo che con il piattone insacca sul primo palo. Neanche due minuti dopo il Cosenza pareggia con l’inzuccata di Mazzocchi appena entrato al posto di Canotto che trova la rete su corner battuto da Caló. Tutino ha sui piedi il pallone del 2 a 1 ma davanti a Sarr cincischia troppo e l’azione sfuma con il recupero miracoloso di Ravanelli.

Al 79′ la Cremonese rimette la testa avanti con il sesto goal consecutivo di Coda che di testa si fionda su un cross di Sernicola e anticipa Micai in uscita. Il Cosenza non riesce a reagire e dopo sei minuti di recupero il trplice fishcio.

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Cimino, Sgarbi, Venturi, Fontanarosa; Calò, Voca; Canotto, Tutino, Marras; Forte

Panchina: Marson, Lai, Rispoli, Meroni, D’Orazio, La Vardera, Praszelik, Florenzi, Mazzocchi, Arioli, Viviani, Crespi, Zilli

Allenatore: Fabio Caserta

US CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Abrego, Sernicola; Vazquez, Coda

Panchina: Saro, Jungdal, Ghiglione, Rocchetti, Pickel, Valzania, Brambilla, Majer, Bertolacci, Sekulov, Okereke, Tsadjout, Ciofani

Allenatore: Giovanni Stroppa

Arbitro: Signor Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti: Signori Emanuele Prenna di Molfetta e Tiziana Trasciatti di Foligno

IV uomo: Signor Giuseppe Mucera di Palermo

SALA VAR: Signori Maurizio Mariani di Aprilia e Giacomo Camplone di Pescara

Note: Pomeriggio fresco a Cosenza con una temperatura di circa 22 gradi. Terrreno del Marulla appesantito dalla pioggia caduta nelle ultime ore. Presenti poco più di 5mila spettartori