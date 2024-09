Il cosentino Iaquinta sale sul podio di Imola nella Porsche Carrera Cup Italia

CASTROVILLARI (CS) – Per Simone Iaquinta è arrivata a Imola lo scorso weekend l’attesa prova da campione nella Porsche Carrera Cup Italia. Dopo una prima metà di stagione davvero colma di contrattempi, tra sfortune e imprevisti, il campione calabrese già due volte titolato nel monomarca tricolore non si è lasciato sfuggire l’occasione alla ripresa del campionato, che sul circuito del Santerno ha disputato il quarto dei sei round stagionali. L’alfiere del team Prima Ghinzani Motorsport ha guidato al limite la 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano per l’intero weekend e in ogni condizioni affrontata, dall’asciutto delle qualifiche e il caldo di gara 1 sabato alla pioggia trovata domenica in gara 2.

Nella prima sfida Iaquinta non era neppure scattato bene al via, ma durante la corsa ha rimontato con determinazione e classe chirurgica nei sorpassi, tanto da centrare il primo, emozionante podio stagionale, condiviso con gioia e anche commozione con la propria famiglia e l’intera squadra lombarda. Dopo il terzo posto ottenuto in gara 1, domenica le condizioni insidiose di gara 2 hanno messo alla prova i protagonisti dell’ultracompetitivo monomarca Porsche.

La pioggia, seppure leggera, ha iniziato a cadere sul tracciato emiliano-romagnolo e la scelta di montare pneumatici rain si è rivelata azzeccata, con il pilota di Castrovillari bravo e temerario nei numerosi duelli della risalita che dalla settima posizione di partenza lo ha portato a conquistare la top-5. Un terzo e un quinto posto, dunque, che fanno tornare il sorriso e soprattutto lo rilanciano in campionato, dove ora occupa la sesta posizione e la prossima tappa, la penultima del 2024, si disputa all’Autodromo di Vallelunga nel weekend del 22 settembre.

Iaquinta: “Ho dato il 110%, tutto messo stesso”

“È stato un weekend intenso e di grande importanza. Grande gara 1, perché ho sbagliato la partenza però poi ho recuperato subito perché davvero non volevo darla vinta, non era possibile che anche questa gara andasse storta”, ha dichiarato Simone Iaquinta. “Quindi ho messo tutto me stesso per salire sul podio, ho dato il 110% e poi mi sono anche sentito un attimo mancare, anche dall’emozione, ma mi sono ripreso immediatamente. Finalmente siamo sul podio, è il primo della stagione ma spero sia anche il primo di una lunga serie perché siamo veloci fin da inizio anno ma non siamo mai riusciti a concretizzare. Ringrazio Prima Ghinzani perché mi dà sempre una 911 GT3 Cup competitiva, questo di Imola è in primis un risultato di squadra e ora a Vallelunga non dobbiamo far altro che continuare su questa strada. Per noi il campionato inizia ora“.