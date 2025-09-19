Guarascio rompe il silenzio e apre (ancora) alla cessione: «Pronto a valutare offerte davanti a Sindaco e tifosi»

- Advertisement -

COSENZA – Il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio rompe il silenzio e interviene pubblicamente con una nota non solo per chiarire, nuovamente, la sua posizione in riferimento alla guida del club rossoblu ma soprattutto annuncia di essere pronto a valutare offerte per la cessione del Cosenza davanti al Sindaco Caruso ed ai tifosi rimarcando che quelle ricevute nel corse degli ultimi mesi (tra cui quella di Citrigno che pochi giorni fa aveva rimarcato di aver offerto 10 milioni di euro) sarebbero state soltanto delle manifestazioni di intenti senza un’offerta concreta.

Il Patron è oramai al centro di roventi polemiche e feroci contestazioni non solo da parte dei tifosi, che hanno abbandonato le gradinate del Marulla, ma anche da una grossa fetta della stampa.

Pronto a chiarire pubblicamente la reale situazione del Cosenza

«Accolgo con immenso piacere la possibilità di chiarire la reale situazione pubblicamente, soprattutto al cospetto dei tifosi, gli unici verso i quali sento la necessità di dare spiegazioni» – ha scritto nella nota Guarascio che ha nuovamente evidenzia come negli ultimi mesi, diversi imprenditori avrebbero manifestato interesse per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario del club, ma si sarebbe trattato soltanto di manifestazioni di intenti senza un’offerta concreta.

«È vero che sono stato contattato da alcuni imprenditori che avevano palesato l’intenzione di acquistare l’intero pacchetto azionario del Cosenza calcio, ma, il tutto, si è sempre risolto come una semplice manifestazione di intenti senza che, alla stessa, facesse seguito un’offerta adeguata al valore dell’intero pacchetto azionario».

Disponibile a trattare eventuali offerte di acquisto davanti il Sindaco

Il presidente ha tuttavia aperto uno spiraglio: «Mi rendo disponibile a trattare eventuali offerte di acquisto del Cosenza Calcio davanti alla massima autorità comunale, ovvero il sindaco, e anche di fronte a una delegazione di tifosi».

Chi dice di voler acquistare il Cosenza lo faccia pubblicamente

Un appello diretto, dunque, a coloro che – imprenditori o fondi – continuano ad attribuire al suo presunto rifiuto il fallimento delle trattative: «credo sia arrivato il momento che, coloro i quali (imprenditori o fondi) ostentano l’intenzione di acquistare il Cosenza calcio, addebitando al mio ingiustificato rifiuto il fallimento delle trattative, si assumano la responsabilità di formalizzare le singole e rispettive offerte sotto il vigile controllo di sindaco e tifosi».

Nella nota il presidente del Cosenza Calcio ha parlato anche delle denunce di minacce ricevute da una frangia del tifo organizzato, sottolineando però il rispetto che continua a nutrire per la città e per la tifoseria nel suo complesso: «Sono convinto che, se costoro fossero a conoscenza della realtà effettiva, altre sarebbero le loro reazioni». Infine, il presidente ha voluto ricordare i sacrifici economici affrontati negli ultimi anni per sostenere la squadra: «Ritengo superfluo evidenziare quanto ancora oggi venga fatto per il bene del Cosenza, che è ciò che realmente conta».