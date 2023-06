Ginnastica Ritmica, boom di medaglie per la Kodokan alle finali nazionali in Molise

VINCHIATURO (CB) – Ventuno medaglie, di cui 11 ori, 7 argenti e 4 bronzi. Questo il bottino per l’Asd Kodokan 1973 alle finali nazionali di Ginnastica Ritmica CSAIn tenutesi al Palazzetto dello Sport di Vinchiaturo in provincia di Campobasso.

«Una bella manifestazione – afferma la responsabile regionale di Ginnastica Ritmica e tecnico dell’Asd Kodokan 1973 Yevheniia Markevych -. La speranza è di riuscire a portare le finali nazionali anche in Calabria. Fisicamente non sono stata presente, ma con il cuore ero con le nostre ragazze. Siamo contenti dei risultati conseguiti, le ragazze sono state molto brave e il loro lavoro è stato ripagato. Il compito di noi tecnici non si limita al lavoro con le ragazze, ma anche a dare loro una disciplina nella vita quotidiana».

Sono 27 le ragazze che hanno partecipato all’evento, coordinate e seguite dal tecnico Viktoriia Hromyk. «Viktoriia è stata bravissima – prosegue la Markevych. Tenere a bada 27 piccole atlete non è facile. È stata una vera e propria guerriera. Le ha seguite anche fuori dalla competizione in qualsiasi loro esigenza. Un grazie, come responsabile regionale di Ginnastica Ritmica, va a tutte le delegazioni calabresi che hanno preso parte. Tenendo conto delle regioni eravamo tra i più numerosi e abbiamo vinto tanto. Complimenti a tutte le società, alle atlete, ai tecnici e alle famiglie»

Soddisfatto anche il tecnico dell’Asd Sandro Mangiarano: «Un altro risultato strepitoso da parte delle nostre ragazze. Altre 21 medaglie dopo le 36 conquistate nella Ginnastica Artistica. Il 50° anniversario dalla nascita della nostra società sta portando notevoli successi e consensi anche fuori dal territorio calabrese. Continueremo a lavorare sodo per migliorarci, sempre. Un grazie ai tecnici per il loro costante impegno, i frutti del loro lavoro si vedono in maniera evidente».

Questi i risultati ottenuti dall’ASD Kodokan

LIVELLO A GOLD

Prima classificata – Specialità cerchio e palla: Silvia Reda, categoria Junior 1^ fascia.

LIVELLO B SILVER

Prime classificate – Squadra Allieve con il cerchio: Alice Carino, Zoe Brescia, Elisabetta Mendicino; Seconde classificate – Coppia Allieve con la palla: Letizia Viola e Ludovica Lico; Quarte classificate – Squadra Allieve a corpo libero: Benedetta Mascaro, Mariastella Farfalla, Giorgia Smeriglio

LIVELLO C AVANZATO

Prima classificata – Specialità clavette: Martina Mantuano, categoria Junior; Prima classificata – Specialità fune: Giulia Bruno, categoria Allieve; Seconda classificata – Specialità fune: Francesca Andrea Calabrò, categoria Allieve.

LIVELLO C BASE

Prima classificata – Squadra con il cerchio: Alessia Bruno Bossio, Martina Mascaro, Martina Mantuano, categoria Open; Prima classificata – Squadra con il cerchio: Rossella Sofia De Luca, Jasmine Silvia Perrini, Chiara Salituro

Categoria Allieve – Prima classificata – Coppia con la palla: Giorgia Manna, Francesca Del Giudice, categoria Allieve; Prima classificata – Coppia con il cerchio: Francesca Andrea Calabrò, Giulia Bruno, categoria Allieve; Seconda classificata – Specialità cerchio: Martina Mascaro, categoria Junior. Seconda classificata – Specialità fune: Jasmine Silvia Perrini,

Categoria Allieve; Seconda classificata – Specialità palla: Rossella Sofia De Luca, categoria Allieve; Terza classificata – Specialità palla: Chiara Salituro, categoria Allieve; Quarta classificata – Specialità palla e corpo libero: Maria Minnicelli, categoria Junior.

LIVELLO D

Prima classificata – Squadra con la palla: Mirea Chiara Pesante, Isabel Manno, Clara Iorio, Categoria Giovanile – Prima classificata – Coppia con il cerchio: Arianna Castiglia, Ludovica Maria Petrone, categoria Giovanile; Prima classificata – Coppia con il cerchio: Maria Pia Gallo, Carmela Simona Muto, categoria Open; Seconda classificata – Specialità cerchio: Mirea Chiara Pesante, categoria Giovani; Seconda classificata – Specialità corpo libero: Carmela Simona Muto, categoria Junior; Terza classificata – Specialità corpo libero: Clara Iorio, categoria Allieve; Terza classificata – Specialità cerchio: Isabel Manno, categoria Allieve; Terza classificata -Specialità palla: Ludovica Maria Petrone, categoria Allieve.