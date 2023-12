Ginnastica, exploit per l’ASD Sole d’Oro Cosenza. Doppio titolo di campione d’Italia per Serena Guido

RIMINI – Un Natale sportivo davvero magico per l’ASD Sole d’Oro Cosenza guidata dalle maestre Aurelia Mangiarano e Martina Viola, che portano alla città di Cosenza due medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo ai Campionati italiani di Ginnastica Artistica Femminile tenutisi a Rimini. Sono 11 in totale le allieve che hanno gareggiato: Sara D’Acri, Angela Di Iorio, Giorgia Filippelli, Sofia Fuda, Anna Gagliardi, Giorgia Gagliardi, Anita Gatto, Serena Guido, Ginevra Milito, Sara Maria Pantano e Serena Pascuzzi.

Serena Guido titolo iridato individuale e a squadre

In termini di medaglie d’oro, Serena Guido si è laureata campione d’Italia (categoria LB3, Allieve 2) in Volteggio, con la Trave e a Corpo Libero e, insieme ad Anna Gagliardi, si è laureata campionessa nazionale al campionato individuale a squadre (categoria LB3, Allieve 2). Successo fortemente voluto e conseguito con il grande lavoro e la grande tenacia sia di Serena che delle tecniche Aurelia Mangiarano e Martina Viola. «Siamo partiti con la speranza di arrivare sul podio – ammette la tecnica Aurelia Mangiarano –, ma la realtà ha addirittura superato le nostre previsioni. Dedico questa bella vittoria a mio padre Mario Mangiarano, che mi ha indicato la strada da percorrere in questo sport. Ringrazio il presidente provinciale di Ginnastica Artistica Femminile, nonché presidente dell’Asd Sole D’Oro, Michele Gatto. La mia squadra si è dimostrata pronta a competere a determinati livelli. Siamo stati costanti e perseveranti nella preparazione alla competizione, che ci ha dato grosse soddisfazioni».

Si sono fregiate del titolo di vicecampionesse italiane a squadre (categoria LA, Allieve 1) Sara D’Acri e Angela Di Iorio; Giorgia Gagliardi e Serena Pascuzzi nella categoria LB, Allieve Miste a squadre; Sofia Fuda e Sara Maria Pantano nella categoria LB3, Allieve Miste a squadre.Terzo posto (medaglia di bronzo) per Sofia Fuda e Giorgia Gagliardi nella Sincro a squadre e per Serena Pascuzzi nella categoria LB, Allieve 3, individuale. Michele Gatto, presidente dell’Asd Sole D’Oro, esprime una gioia e un’emozione straordinarie per i successi nazionali che arrivano dopo 13 anni di duro lavoro, partendo da zero. La ASD Sole d’Oro nasce nel 2010 sostenuta da solide basi, dalla passione per lo sport che Aurelia Mangiarano e i suoi fratelli Sandro e Marco hanno ereditato dall’indimenticato maestro Mario Mangiarano.

«Tutto ha avuto inizio con quattro tappeti usati e una trave. Ascoltare nei giorni scorsi, a Rimini, le note dell’inno nazionale con le nostre allieve sul podio – dichiara Gatto – è stata una esperienza indescrivibile. Abbiamo sempre sognato di portare un successo nazionale a Cosenza per entrare nella storia. L’impegno, la passione, la serietà delle maestre Aurelia Mangiarano e Martina Viola hanno reso possibile questo sogno, insieme alle allieve della squadra e alle centinaia di famiglie che con tanti sacrifici sono entrate, nel corso degli anni, nel nostro mondo».