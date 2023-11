Ginnastica Artistica, splendido argento per la Kodokan ai campionati Gold. Paolo Miceli vola alle fasi nazionali

CIVITAVECCHIA (RM) – Ancora un successo per l’Asd Kodokan 1973 e per l’atleta Paolo Miceli. Ai Campionati interregionali Gold individuali, categoria Junior 3 di Ginnastica Artistica tenutisi a Civitavecchia, la società cosentina ha conquistato la medaglia d’argento salendo sul podio nella competizione che vedeva protagoniste le società del Sud Italia (dal Lazio alle isole complete), sfiorando l’oro per soli 4 centesimi. È il risultato più prestigioso ottenuto sinora dalla Kodokan 1973. Paolo Miceli, che ha così conquistato l’accesso alle fasi nazionali che si terranno a Fermo (Marche) dal 17 al 19 novembre prossimo, ha gareggiato con tutti gli attrezzi (all round), piazzandosi al secondo posto. Nelle specialità ha invece ottenuto la medaglia d’oro agli Anelli, la medaglia d’argento nel Corpo Libero e nelle Parallele e quella di bronzo nel Volteggio.

Soddisfatto del risultato il tecnico cosentino Mangiarano. «Il risultato di Paolo Miceli è il migliore che abbiamo ottenuto alle fasi interregionali, conquistando di diritto l’accesso al campionato nazionale. Paolo è riuscito ad arrivare sul podio gareggiando con tutte le società del sud Italia. Tutto questo – afferma il tecnico – è una grande soddisfazione per l’Asd Kodokan 1973, per l’atleta e anche per me in qualità di tecnico. Siamo veramente orgogliosi di aver cresciuto un atleta che sta migliorando giorno dopo giorno sempre più e che presenta ancora ampi margini di miglioramento. Sicuramente ci darà tantissime soddisfazioni, lavora sempre con grandissima voglia e tanta determinazione». Per la società del tecnico Sandro Mangiarano, ha gareggiato per la prima volta tra i professionisti anche Giorgio Rizzo – gli attrezzi utilizzati sono stati: Cavallo con maniglie, Volteggio e Corpo Libero –, riuscendo a ottenere un buon piazzamento nel Volteggio. Mentre il prossimo appuntamento per Miceli sarà il Campionato nazionale che si terrà a Fermo fra poco più di due settimane. «Dobbiamo allenarci e spingere al massimo – prosegue Mangiarano – per farci trovare pronti e ottenere il miglior risultato possibile. Per conseguirlo dovremo lavorare costantemente sodo».

Gli allenamenti di Miceli sono guidati da Mangiarano, ma non solo. «Vorrei, a tal proposito, ringraziare la società Stabia e il suo tecnico Angelo Milardovic per l’aiuto durante gli allenamenti di Miceli. Un ringraziamento va anche al tecnico Ana Maria Huncu per il supporto nel nostro lavoro giornaliero». Dopo i Campionati nazionali di Fermo, altro grande e prestigioso appuntamento attenderà Miceli. Sarà infatti protagonista al Campionato italiano di A2 a inizio 2024, in prestito alla società campana “Stabia” di Castellammare di Stabia. L’atleta cosentino, insieme ai ragazzi della società di Milardovic, tenterà di ottenere il grande salto in serie A1. Un traguardo storico per l’Asd Kodokan 1973.