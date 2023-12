Gemmi:«Stiamo facendo male, serve un cambio di rotta. Caserta? Sta dirigendo l’allenamento»

COSENZA – Dopo le ultime prestazioni negative del Cosenza e le voci sul tecnico Caserta, il Direttore Sportivo Gemmi ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Inevitabile la prima domanda proprio sulla posizione del tecnico. “C’è fermento su alcune cose che ho letto ed é giusto fare chiarezza – ha detto Gemmi. – Sappiamo che é un momento negativo e stiamo cercando di capire come uscirne tutti insieme, con molto equilibrio e saggezza sapendo che in Serie B capitano questi momenti. Caserta? Sta dirigendo l’allenamento. Quello che succede oggi può cambiare domani ma dobbiamo avere equilibrio. Quando avremo la percezione che sia irrisolvibile prenderemo le giuste decisioni“. In pratica Gemmi ha fatto capire che al momento il tecnico resta sulla panchina dei rossoblu ma saranno decisive le prossime sfide e una netta inversione di marcia.

“Trend negativo nelle ultime gare da invertire”

Sul momento del Cosenza Gemmi spiega: “c’è un cambiamento di risultati tra primo e secondo tempo ed anche io mi sono fatto delle domande su cosa sia successo nell’ultimo periodo. I numeri – precisa il DS – non si smentiscono e parlano chiaro. Il motivo delle ultime prestazioni negative? Difficile trovarlo. Secondo me siamo superficiali nella gestione della gara e su questo dobbiamo migliorare anche sotto l’aspetto psicologico. Ha ragione Caserta quando dice che i calciatori non hanno la percezione del pericolo”. Gemmi ha anche parlato del rendimento di alcuni calciatori lasciando capire, soprattutto in attacco, che qualcuno (Forte) non sta rendendo per come previsto dal punto di vista numerico e dei goal. “Ma io sono ottimista all’ennesima potenza e sono sicuro che questo trend sarà invertito”.

“Serve un netto cambio di rotta”

“Ho detto e confermo che l’obiettivo rispetto alla passata stagione era fare meglio. A prescindere da tutto io guardo a oggi e siamo un una fase dove non stiamo facendo bene e dobbiamo migliorare. Serve un cambio di rotta e capire dove migliorare e correggere questo trend negativo. Ci teniamo tutti a migliorare. Questa squadra deve lavorare per migliorare anche per i tifosi. Vedo che sono pochi ed è una piazza che ama il Cosenza. Ma é chiaro che i risultati influiscono sulle presenze e sta a noi invertire questo trend per farli tornare allo stadio.

“Sto lavorando per intervenire sulla rosa”

La rosa e i problemi soprattutto nel reparto difensivo e sulla corsia di sinistra? “È un aspetto che condivido. Sto lavorando sul mercato per capire dove migliorare e dove serve intervenire soprattutto in difensa. Mancano poche partite all’apertura del mercato e già da un pò sto lavorando agli incastri giusti per poter migliorare la sqaudra. Quando parlo di mercato e di calciatori mi confronto sempre con Caserta e con il Presidente”.

Questione mentale ma anche fisica

“É uno degli aspetti da migliorare, oltre a quello psicologico. Il Presidente non é contento di questo ultimo trend negativo, così come non lo sono io. Tutti stiamo dando meno di quanto possiamo dare a cominciare da me. Dobbiamo prenderci le responsabilità, dare l’anima e anche il cuore per arrivare almeno in pari. Con i calciatori parlo ogni giorno e non ho mai percepito malumori su moduli di gioco. Di sicuro l’aspetto tattico é un fattore, ma non c’è solo quello. Serve trovare una quadra e uscire da questo periodo e siamo pronti a dare tutto per cambiare questa inerzia: dai calciatori all’allenatore da me a tutto il contorno.