Futsal Serie A 25/26, ecco il calendario della Pirossigeno Cosenza: ancora un debutto esterno

Sorteggiato il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal. La Pirossigeno Cosenza debutterà fuori casa, contro la Roma 1927 Futsal, il 26 settembre

COSENZA – Pirossigeno Cosenza, sorteggiato oggi, con diretta dagli studi di Sky Sport 24, il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal. Il massimo campionato italiano prenderà il via il prossimo 26 settembre. La Pirossigeno Cosenza debutterà fuori casa, contro la Roma 1927 Futsal, il 26 settembre. La prima in casa una settimana dopo contro Sandro Abate. Alla sesta giornata la sfida contro i campioni d’Italia della Meta Catania.

I rossoblu, nella stagione appena conclusa, hanno conquistato il diritto a rimanere ancora in serie A vincendo i play-out contro la Vinumitaly Petrarca, ribaltando nella gara vinta per 6-3 a Cosenza la sconfitta per 3 a 1 maturata all’andata.

Ecco tutti gli impegni della Pirossigeno Cosenza

1ª GIORNATA (And. 26/09/2025 – Rit. 10/02/2026)
ROMA 1927 FUTSAL – PIROSSIGENO COSENZA

2ª GIORNATA (And. 03/10/2025 – Rit. 13/02/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – SANDRO ABATE

3ª GIORNATA (And. 07/10/2025 – Rit. 17/02/2026)
RIPOSO

4ª GIORNATA (And. 10/10/2025 – Rit. 20/02/2026)
FELDI EBOLI – PIROSSIGENO COSENZA

5ª GIORNATA (And. 24/10/2025 – Rit. 27/02/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – SAVIATESTA MANTOVA

6ª GIORNATA (And. 31/10/2025 – Rit. 06/03/2026)
META CATANIA – PIROSSIGENO COSENZA

7ª GIORNATA (And. 07/11/2025 – Rit. 09/03/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – NAPOLI FUTSAL

8ª GIORNATA (And. 15/11/2025 – Rit. 13/03/2026)
FORTITUDO POMEZIA – PIROSSIGENO COSENZA

9ª GIORNATA (And. 21/11/2025 – Rit. 21/03/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – CAME TREVISO

10ª GIORNATA (And. 28/11/2025 – Rit. 03/04/2026)
L84 TORINO – PIROSSIGENO COSENZA

11ª GIORNATA (And. 05/12/2025 – Rit. 18/04/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – ACTIVE NETWORK

12ª GIORNATA (And. 12/12/2025) – Rit. 21/04/2026)
SPORTING SALA CONSILINA – PIROSSIGENO COSENZA

13ª GIORNATA (And. 27/12/2025 – Rit. 24/04/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – GLOBAL WORK CAPURSO

14ª GIORNATA (And. 03/01/2026 – Rit. 28/04/2026)
ECOCITY GENZANO – PIROSSIGENO COSENZA

15ª GIORNATA (And. 10/01/2026 – Rit. 02/05/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – CDM FUTSAL

 

 

