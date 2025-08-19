Futsal Serie A 25/26, ecco il calendario della Pirossigeno Cosenza: ancora un debutto esterno

COSENZA – Pirossigeno Cosenza, sorteggiato oggi, con diretta dagli studi di Sky Sport 24, il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal. Il massimo campionato italiano prenderà il via il prossimo 26 settembre. La Pirossigeno Cosenza debutterà fuori casa, contro la Roma 1927 Futsal, il 26 settembre. La prima in casa una settimana dopo contro Sandro Abate. Alla sesta giornata la sfida contro i campioni d’Italia della Meta Catania.
I rossoblu, nella stagione appena conclusa, hanno conquistato il diritto a rimanere ancora in serie A vincendo i play-out contro la Vinumitaly Petrarca, ribaltando nella gara vinta per 6-3 a Cosenza la sconfitta per 3 a 1 maturata all’andata.
Ecco tutti gli impegni della Pirossigeno Cosenza
1ª GIORNATA (And. 26/09/2025 – Rit. 10/02/2026)
ROMA 1927 FUTSAL – PIROSSIGENO COSENZA
2ª GIORNATA (And. 03/10/2025 – Rit. 13/02/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – SANDRO ABATE
3ª GIORNATA (And. 07/10/2025 – Rit. 17/02/2026)
RIPOSO
4ª GIORNATA (And. 10/10/2025 – Rit. 20/02/2026)
FELDI EBOLI – PIROSSIGENO COSENZA
5ª GIORNATA (And. 24/10/2025 – Rit. 27/02/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – SAVIATESTA MANTOVA
6ª GIORNATA (And. 31/10/2025 – Rit. 06/03/2026)
META CATANIA – PIROSSIGENO COSENZA
7ª GIORNATA (And. 07/11/2025 – Rit. 09/03/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – NAPOLI FUTSAL
8ª GIORNATA (And. 15/11/2025 – Rit. 13/03/2026)
FORTITUDO POMEZIA – PIROSSIGENO COSENZA
9ª GIORNATA (And. 21/11/2025 – Rit. 21/03/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – CAME TREVISO
10ª GIORNATA (And. 28/11/2025 – Rit. 03/04/2026)
L84 TORINO – PIROSSIGENO COSENZA
11ª GIORNATA (And. 05/12/2025 – Rit. 18/04/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – ACTIVE NETWORK
12ª GIORNATA (And. 12/12/2025) – Rit. 21/04/2026)
SPORTING SALA CONSILINA – PIROSSIGENO COSENZA
13ª GIORNATA (And. 27/12/2025 – Rit. 24/04/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – GLOBAL WORK CAPURSO
14ª GIORNATA (And. 03/01/2026 – Rit. 28/04/2026)
ECOCITY GENZANO – PIROSSIGENO COSENZA
15ª GIORNATA (And. 10/01/2026 – Rit. 02/05/2026)
PIROSSIGENO COSENZA – CDM FUTSAL