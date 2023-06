Futsal, impresa della Pirossigeno Cosenza. Batte Viterbo ed è promossa in Serie A

SALSOMAGGIORE TERME (PR) – Ieri l’impresa salvezza del Cosenza che ha conquistato la salvezza in Serie B mandando in estasi i suoi tifosi. Oggi un’altra squadra rossoblu festeggia, questa volta non una salvezza ma bensì una promozione storica in Serie A. Parliamo della Pirossigeno Cosenza che nello spareggio contro il Viterbo ha conquistato una storica promozione nella massima serie di Futasl. Dopo aver eliminato in semifinale il Mantova, la sqaudra rossoblu del presidente Eugenio Piro, ha disputato a Salsomaggiore Terme lo spareggio contro L’Active Network Viterbo.

Una partita piena di emozioni, chiusa sul risultato di uno a uno dopo i tempi regolamentari. Vantaggio del Cosenza con Monterosso e pareggio dei laziali con Curri. Si va ai supplementari. La Pirossigeno mette nuovamente il naso avanti con la rete di Del Ferraro. Ma Viterbo pareggia ancora con Caverzan sfruttando anche la superiorità numerica. Si va ai calci di rigore con una lunga serie di piazzati. Il rigore decisivo per il Cosenza lo realizza Nicolas Petragallo che fa esplodere la festa e regala alla Pirossigeno Cosenza ad una storica promozione in Serie A!

ROSSIGENO COSENZA-ACTIVE NETWORK VITERBO 8-7 d.c.r. (pt 0-0; st 1-1; pts 1-0; sts 0-1)

COSENZA: Del Ferraro, Poti, Marchio, Pagliuso, Bavaresco. Marano, Lambrè, Messina, Petragallo, Monterosso, Scervino, Gallitelli. All. Tuoto

ACTIVE: Perez, Pelezinho, Boutabouzi, Caverzan, Poletto. Braconcini, Zemuner, Romano, Lepadatu, Curri, Boscaino, Ganzetti, Lamedica. All. Monsignori

ARBITRI: Davide Copat di Pordenone, Antonio Nappo di Ercolano. CRONO: Angelo Tasca di Treviso

MARCATORI: 7’24” st Monterosso (C), 13’52” st Curri (A), 3’33” pts Del Ferraro (C), 2’48” sts Caverzan (A).

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 alla E-R Arena di Salsomaggiore Terme di fronte a circa 300 spettatori. La sequenza dei calci di rigore: Poletto (A) gol, Marchio (C) gol, Peleizinho (A) gol, Gallitelli (C) gol, Lepadatu (A) gol, Poti (C) gol, Boutabouzi (A) gol, Monterosso (C) gol, Ganzetti (A) gol, Scervino (C) gol, Romano (A) parato, Pagliuso (C) parato, Caverzan (A) parato, Petragallo (C) gol. Ammoniti: 7’01” st Messina (C), 12’40” st Bavaresco (C), 19’12” st Romano (A). Espulso: 1’10” sts Messina (C) per doppia ammonizione.