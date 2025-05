- Advertisement -

ROMA – Il giudice sportivo ha squalificato 6 giocatori, tutti per un turno, dopo le partite della penultima giornata del campionato di calcio di Serie B disputate ieri sera. Si tratta di Bianchetti, Johansen e Nasti (Cremonese), Benedetti (Sampdoria), Blin (Palermo), Meister (Pisa).

Cosenza-Cesena

Inoltre, in relazione ai fatti di Cosenza-Cesena, sospesa per il lancio di fumogeni e razzi dall’esterno dello stadio Comunale San Vito ‘Gigi Marulla’, il Giudice sportivo, “letto il referto arbitrale ed il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori informazioni dai responsabile d’ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva“.

Infine una ammenda di 20.000 euro é stata comminata al Palermo per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce laser in direzione di un calciatore; per avere lanciato un fumogeno in campo, costringendo in entrambe le occasioni l’arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; per avere lanciato in campo durante la partita sette fumogeni.