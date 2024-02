Frabotta: «a Cosenza mi trovo bene, pensiamo partita per partita»

COSENZA – E’ stato già un fattore nonostante sia uno degli ultimi arrivati. L’inserimento nella squadra rossoblù di Gianluca Frabotta è stato straordinario ed il riferimento è alle prestazioni, ma anche agli assist ed al gol decisivo contro lo Spezia: “Sono contento perché è stato il mio primo gol in serie B – ha detto Frabotta – Mi sto trovando molto bene sia con la società che con i compagni“.

Anche con Caserta l’impatto è stato positivo: “Mi sono trovato bene con le idee del mister perché vuole una squadra propositiva ed è bello anche per noi giocare così”.

Frabotta è reduce da un’esperienza non positiva a Bari. A Cosenza sembra aver trovato l’ambiente ideale: “Quì mi hanno dato tanta fiducia. Trovando continuità – ha spiegato l’esterno ex Juve – riesco ad esprimermi al meglio”.

Prossimo impegno la trasferta di Modena, ma Frabotta preferisce guarda in casa propria: “Dobbiamo guardare partita per partita – ha concluso Frabotta – e dare il meglio in ogni occasione. Noi lavoriamo su noi stessi. Ogni partita è difficile in questo campionato. Perciò dobbiamo pensare a noi”.