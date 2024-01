Follia in una gara di basket a Catanzaro. Tifoso entra in campo e colpisce con un pugno un avversario

CATANZARO – Il video di quanto accaduto ieri a Catanzaro, durante una partita di basket del campionato di serie C, disputata al Palazzetto PalaPulerà in località Giovino, tra il Basket Academy Catanzaro e il Basket Giarre, sta già facendo il giro dei social ed è finito anche sui principali quotidiani nazionali.

Siamo nel primo quarto e con i padroni di casa avanti +10 sui siciliani. Dopo una palla contesa sotto canestro, all’improvviso scoppia una rissa tra i giocatori con spintoni e gli arbitri che tentano di riportare la calma. Quando tutto sembra rientrare, all’improvviso un tifoso scavalca la recinzione, entra sul parquet e colpisce con un pugno al volto un giocatore ospite che crolla a terra. L’aggressore viene subito fermato da altri giocatori e da alcuni membri dello staff, mentre la partita è proseguita con la vittoria dei padroni di casa per 92-69.

Fatto gravissimo nel corso del match di Serie C tra Catanzaro e Giarre. Un tifoso scavalca, entra in campo e colpisce al volto un giocatore. pic.twitter.com/Uxtmc1ckAM — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 21, 2024

Sulla vicenda ecco quanto scritto in una nota dalla società calabrese “la partita, intorno all’ottavo minuto del primo quarto ha vissuto un bruttissimo momento, quando il giallorosso Agosto ed il gialloblu Saccone si sono scambiati dei colpi, pur essendo finiti a terra e con palla lontana. Entrambi espulsi. Ma il grave della vicenda è stata la conseguente invasione di campo da parte di membri dei rispettivi staff, dei quali due, uno per parte, espulsi anche loro. E poi, come se non bastasse, l’invasione di uno spettatore. La prontezza e l’autorevolezza della coppia arbitrale ha immediatamente posto fine alla deprecabile vicenda. Da segnalare, come “buone pratiche” la composta opera di pacificazione dei rispettivi staff, peraltro protrattasi per tutte le fasi della partita, fino al dopo gara. Un po’ a bilanciare una vicenda inqualificabile, ma a sancire che entrambi i team sono ambienti sani ed autentici campioni di sportività e lealtà. Adesso la parola passerà al giudice sportivo”.