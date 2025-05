Europei di tuffi: Giovanni Tocci splendido argento nel sincro 3 metri in coppia con Marsaglia

- Advertisement -

ANTALYA – Arriva la medaglia d’argento per il tuffatore cosentino Giovanni Tocci ein coppia con Lorenzo Marsaglia nel sincro da 3 metri agli Europei. Una medaglia importante e non scontata alla vigilia, che segue i secondi posti a Roma 2022 e Cracovia 2023, l’argento iridato a Doha 2024 e il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi. I due alfieri tricolore confezionano in rimonta e chiudono con 386.70 punti, per la gioia del direttore tecnico Oscar Bertone che ha da sempre creduto in questa coppia.

La medaglia d’oro, infatti, è andata alla coppia tedesca formata da Timo Barthel e Moritz Wesemann per appena tre punti (389.58). Bronzo per la coppia britannica Leon Baker/Hugo Thomas (383.25)

Tocci, tesserato per Esercito ed AQA Cosenza e seguito dalla stessa Molaioli – è il capitano della nazionale azzurra. Nella bacheca del 29enne calabrese – laureato in Lettere Moderne, – sei medaglie europee e due iridate. Ai Mondiali di Fukuoka è stato dodicesimo dai 3 metri, conquistando la carta olimpica.