Eurogoal di Canotto al 90′: il Cosenza sbanca Palermo e si prende i tre punti

PALERMO – Una perla di Canotto al minuto 90′ abbatte il Palermo e regala al Cosenza un successo preziosissimo, il primo lontano dal Marulla. Una vittoria bella e meritata, arrivata al termine di una gara nella quale i rossoblu hanno risposto colpo su colpo ai rosanero, soffrendo quando c’era da soffrire, sfiorando la rete in un paio di occasioni e colpendo proprio nel finale di gara con il gioiello dell’ex esterno d’attacco della Reggina, che ha gelato i 25mila del Barbera. Con questo successo il Cosenza sale a quota 8 punti in classifica e si prepara al turno infrasettimanale di martedì contro la Cremonese al “Marulla”.

La gara – Al 1′ errore in disimpegno di Mateju, conclusione immediata dal vertice di Tutino che però non inquadra la porta da ottima posizione. Al 3′ é invece il sinistro di Zuccon a creare qualche apprensione alla difesa siciliana. Il Palermo replica al minuto 8′ con un destro in area di Ceccaroni deviato da Micai. Molto più pericolosa la conclusione di Di Francesco al 12′ su assist di Brunori: pallone tra le braccia di Micai. Al 17′ occasionissima per il Cosenza: Forte si ritrova sui piedi un pallone d’oro su assist involontario di Lucioni, ma la sua conclusione non é angolata e Pigliacelli si salva bloccando la sfera in tuffo. La partita é bella con azioni da una parte e dall’altra. Al 20′ Micai respinge la conclusione a giro di Di Francesco.

Il Palermo ha un maggior predominio territoriale, ma il Cosenza si difende con ordine chiudendo tutti gli spazi. La ripresa inizia decisamente più lenta rispetto alla prima frazione e succede davvero poco. Poi, attorno al 64′, doppia occasione da una parte e dall’altra. Prima Brunori non sfrutta una ripetenza tre contro due e calcia tra le braccia di Micai. Sul capovolgimento di fronte imbucata per Mazzocchi che controlla e calcia in diagonale con il pallone che si stampa sul palo a portiere battuto. Al 69′ Forte gira di testa un cross dalla destra, Pigliacelli si distende e devia in angolo. La gara sembra avviarsi verso lo zero a zero anche perché il caldo aumenta la stanchezza. Si arriva cosí al minuto 90 quando il neo entrato Canotto riceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro a giro che bacia il palo e si insacca alle spalle di Pigliacelli. Un goal che fa esplodere la panchina rossoblu. Negli ultimi 7 minuti di recupero il Palermo non crea nulla e il Cosenza porta a casa un successo importantissimo.

PALERMO FC: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (1′ st Lund); Henderson (22′ st Vasic), Stulac (22′ st Gomes), Segre; Di Mariano (31′ st Insigne), Brunori, Di Francesco (36′ st Mancuso)

Panchina: Desplanches, Kanuric, Marconi, Nedelcearu, Coulibaly, Soleri, Graves

Allenatore: Eugenio Corini

COSENZA CALCIO: Micai; Cimino (24′ st Rispoli), Meroni (8′ st Sgarbi), Venturi, D’Orazio; Marras (40′ st Canotto), Zuccon (24′ st Viviani), Calò, Mazzocchi; Tutino (40′ st Voca), Forte

Panchina: Marson, La Vardera, Fontanarosa, Florenzi, Arioli, Praszelik, Crespi|

Allenatore: Fabio Caserta

Ammoniti: D’Orazio (C), Lucioni (P), Segre (P)

Esplusi:

Angoli: 3-3

Recupero: 4′ p.t. – 8′ s.t.

ARBITRO: Monaldi di Macerata

Assistenti: Passeri di Gubbio, Costanzo di Orvieto.

IV ufficiale: Delrio di Reggio Emilia

SALAV VAR: Nasca di Bari e Paterna di Teramo

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Spettatori: 26.007 , tifosi squadra ospite: la maggioranza dei sostenitori del Cosenza non ha raggiunto lo stadio “Barbera” a causa delle interruzioni sul percorso dovute agli incendi in atto.