Esclusione Reggina, è giallo: l’avvocato «nessuna pec ricevuta». E la notizia sparisce dai siti sportivi

ROMA – L’indiscrezione, con tanto di notizia in copertina a tutta pagina, sull‘esclusione della Reggina dalla Serie B apparsa sul sito Web sulla Gazzetta dello Sport che per prima ha rilanciato la sentenza del Consiglio di Stato diventa un giallo. Rimbalzata poi su tutti i quotidiani sportivi (e non) nazionali compreso Sky Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera ecc… e ripresa da tutte le testate locali (compresa la nostra), la notizia con sui si certificava l’esclusione della Reggina dalla Serie B da parte del Consiglio di Stato diventa un giallo. In primis perché dalla rosea non c’è più traccia dell’indiscrezione cancellata poiu anche da altri quotidiani nazionali.

Secondo perchè, come ha riportato il Corriere della Calabria, che ha contattato l’avvocato Donato Patera che fa parte del pool di legali che difende la società amaranto, non è arrivata al momento alcuna comunicazione dal Consiglio di Stato. «Alle ore 13.33 non ho ricevuto alcuna pec dal Consiglio di Stato». Dunque, di tratterebbe di una indiscrezione della rosea che non trova al momento conferme ufficiali. Confermata invece l’ammissione del Lecco in Serie B