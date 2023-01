El Bati Larrivey lascia il Cosenza. L’attaccante rescinde il contratto

COSENZA – L’artefice della vittoria nei play-out contro il Vicenza, grazie alla doppietta nella gara di ritorno che ha permesso al Cosenza di ribaltare il risualtato dell’andata e regalare la permanenza in Serie B ai rossoblu, ha rescisso il suo contratto. Joaquin Larrivey non è più un calciatore del Cosenza che saluta dopo 23 presenze e sette rete. Con molta probabilità, l’attaccante argentino troverà sistemazione nel Sudtirol allenato dall’ex Pierpaolo Bisoli che lo vuole in squadra.

- Pubblicità -

Questo il comunicato ufficiale della società “La Società Cosenza Calcio comunica che è stato trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’attaccante classe 1984 Joaquin Larrivey giunto a Cosenza nel febbraio 2022. El Bati in questa stagione ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppa siglando 3 reti. Nella scorsa stagione sono state 17 le presenze tra campionato e play out con otto reti. Al calciatore da parte della Società il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio per un felice prosieguo di carriera”.