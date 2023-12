Egor Tropeano, il nuotatore cosentino si prepara ai campionati europei in acque gelide

RENDE (CS) – Tra gli atleti italiani che parteciperanno ai primi campionati europei in acque gelide, organizzati dalla International Ice Swimming Association, ci sarà anche Egor Tropeano, ex studente della nostra Università, e Tutor per l’internazionalizzazione presso il DIMEG. Tropeano, già pluricampione regionale di nuoto in vasca, insieme ad altri atleti provenienti da vari paesi europei, si cimenterà nelle gelide acque di Oradea (acqua tra 0 e 4 gradi di temperatura) in Romania dall’1 al 4 febbraio prossimo.

L’atleta cosentino è noto per i suoi tanti successi a livello regionale, e le sue partecipazioni a campionati e meeting italiani. Lo stesso, peraltro, detiene ancora i record regionali nei 400 misti e nei 200 rana, record che dal lontano 2010, nessun altro nuotatore calabrese è riuscito a battere. Con lui ci sarà anche la compagna nella vita e nello sport, Bengisu Avci, campionessa turca di nuoto in acque libere. I due, stanno preparando proprio in Turchia la partecipazione all’evento europeo di febbraio.